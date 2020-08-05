Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.00
$
73.07
86.30
86.69
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.50
88.20
Индексы и котировки Brent
45.30
–0.53 Золото
2034.41
+0.11 РТС
1260.16
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.08
1.1876
+0.0349
21.07
1.1527
02.08
24.07
10.07

Эксперт прокомментировал ситуацию с курсами валют 

RT на русском 1 час назад
Эксперт высказался о ситуации с курсами валют
Фото: AFP
Инвестор Артём Богач прокомментировал ситуацию с курсами валют.
В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он напомнил, что в течение последних дней отмечаются ралли американской валюты по отношению к рублю и евро.

«В паре евро-доллар мы наблюдаем попытки евро пробить наверх десятилетний нисходящий тренд. Удастся ли, мы увидим в ближайшее время. Уровни 1,20 — 1,30 за $1 могут послужить шоком для европейской экономики. В перспективе 6 — 12 месяцев можно ожидать паритета в данных валютах», — сказал эксперт.

По его словам, рубль по-прежнему находится под давлением, которое немного ослабло в последние дни. Среди причин — сниженная динамика нефти, сезонная конвертация дивидендов в американскую валюту.

«Что же будет с российской нацвалютой в ближайшей перспективе? Первая цель — 75 рублей за доллар, если случится пробой, то следующая цель — 80 рублей», — заявил Богач.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.
Видео дня. Российские банки в июне выдали рекордный объем ипотеки
RT на русском: последние новости
Эксперт оценил перспективы курса доллара в августе Эксперт оценил перспективы курса доллара в августе Экологи ФРГ оспорили разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» Экологи ФРГ оспорили разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 5 августа Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 5 августа
Комментарии
Рынки , Личный счет , Экономика , ФБА "Экономика сегодня"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обвал рубля: россиянам дали совет
Обвал рубля: россиянам дали совет
Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»
Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»
Рубль обновляет минимумы: стоит ли покупать валюту
Рубль обновляет минимумы: стоит ли покупать валюту
Прокуратура запросила для бывшего игрока «Рубина» 16,5 лет лишения свободы
Прокуратура запросила для бывшего игрока «Рубина» 16,5 лет лишения свободы
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение