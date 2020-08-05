Доллар дешевеет

Курс доллара к основным мировым валютам опускается в среду вечером, негативная макростатистика усилила опасения рынков за перспективы восстановления экономики на фоне коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.26 мск курс евро к доллару рос до 1,189 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,18 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 105,36 иены со 105,7 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,82%, до 92,61 пункта, курс фунта стерлингов поднимался к доллару до 1,3148 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,306 доллара.

Трейдеры обращают внимание на статистику по США, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков. По данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), количество рабочих мест в частных компаниях США в июле увеличилось всего на 167 тысяч, хотя аналитики ждали роста на 1,5 миллиона. Дефицит торгового баланса США сократился в июне до 50,7 миллиарда долларов при прогнозе в 50,1 миллиарда долларов, при этом экспорт вырос на 9,4%, импорт — на 4,7%.

Неопределенность вокруг пандемии коронавируса сохраняется. По данным университета Джонса Хопкинса, суточный прирост случаев заражения в США несколько ускорился до 57,5 тысячи случаев против 45 тысяч днем ранее. Всего в стране насчитывается 4,8 миллиона зараженных, а в мире — 18,5 миллиона.

Фунт стерлингов закрепился на уровне в 1,3 доллара за фунт на фоне ослабления американской валюты, на этой отметке курс фунта находился примерно до 9 марта, после чего стал снижаться. Инвесторы также ожидают очередное заседание Банка Англии, которое должно пройти в четверг, 6 августа.