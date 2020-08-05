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Золото дорожает на опасениях за мировую экономику и ослаблении доллара 

Прайм 5 часов назад
Золото дорожает на опасениях за мировую экономику
Фото: flickr
Цена на золото в среду вечером растет почти на 2%, серебро же дорожает более чем на 3% на фоне снижения курса американской валюты, а также опасениях за перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.55 мск цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,92%, или на 38 доллара — до 2046,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 3,37% — до 26,905 доллара за унцию, ранее в ходе торгов обновив максимум с апреля 2013 года, дойдя до 27,242 доллара.
Пандемия COVID-19 всколыхнула рынки, приведя к тому, что золото в текущем году уже подорожало почти на 35%. Инвесторы опасаются, что экономические стимулы, вводимые в ответ на пандемию, приведут к инфляции, обесценят другие активы, что повышает привлекательность безопасных активов, к которым традиционно относится золото.
Поддержку стоимости металла также оказывает снижение курса доллара. Ослабление американской валюты традиционно стимулирует стоимость металла, который становится дешевле для держателей иностранной валюты.

"На рынках существует ощутимый уровень страха. Импульс питается сам по себе, основываясь на реальных опасениях по поводу неспособности макроэкономики показать какие-либо значимые признаки восстановления", — отметил агентству Рейтер независимый аналитик Росс Норман (Ross Norman).

Многие аналитики полагают, что золото будет и дальше расти, а аналитики Bank of America, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что в ближайшие 18 месяцев оно может достичь отметки в 3000 долларов за тройскую унцию.
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Комментарии
Рынки , Bank of America , Reuters
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