Падение титана

Доллар США считается символом надежности, безопасности и экономического процветания. Он занимает неоспоримое доминирующее положение в международной финансовой системе с середины XX века и производит впечатление непобедимого титана. Однако эра господства доллара как основной мировой резервной валюты медленно подходит к концу. Крупнейшие банки предрекают ему резкий спад уже в следующем году, а известный экономист Стивен Роуч уверен, что американская валюта может обесцениться на треть. Причинами обвала станут сокращение сбережений населения, рост государственного долга США и усиление Китая. Закат долларового диктата — в материале «Ленты.ру».

Непомерные привилегии

Успех американской экономики в XX веке был во многом обусловлен доминирующей ролью доллара. В свою очередь достижение этой роли стало результатом политического и военного превосходства, которое США приобрели после Первой мировой войны. До сих пор позиция доллара в мире финансов представляет собой главную основу процветания США. Однако в 2002 году наметилась долгосрочная тенденция к ослаблению американской валюты, которая наблюдается и по сей день.

Действительно, последнее время доллар чувствует себя не очень хорошо. В частности, июль оказался очень сложным месяцем для американской валюты, которая обновила многомесячные, а в некоторых случаях и многолетние минимумы. Всего за месяц доллар подешевел на шесть процентов против фунта, на пять — по отношению к евро, на четыре — против швейцарского франка и австралийского доллара. Вдобавок валютные аналитики вполне допускают, что июль может оказаться для доллара худшим месяцем с точки зрения месячной динамики за последние десять лет.

Michel Euler / AP

С каждым годом угрозу доминирующему положению американской валюты всерьез рассматривают все больше экономистов. Последний громкий прогноз был озвучен профессором Йельского университета и бывшим председателем совета директоров Morgan Stanley Asia Стивеном Роучем. Он заявил, что в ближайшее время доллар США может рухнуть на 30-35 процентов. Причем падение американской валюты будет происходить очень и очень быстро.

«Эпоха "непомерных привилегий" доллара США как основной мировой резервной валюты подходит к концу», — уверен Роуч.

По словам экономиста, у мира есть серьезные сомнения относительно «когда-то широко принятой презумпции американской исключительности». Он считает, что валюты устанавливают равновесие между внутренней экономической основой страны и внешними представлениями о ее силе или слабости. У США же есть проблемы с обеими частями этого уравнения.

Накопленный дисбаланс

Внутренних причин для падения доллара много, и большинство из них кроются в накопленных за долгие годы дисбалансах американской экономики. Пандемия COVID-19 лишь вскрыла застарелые проблемы и стала катализатором их развития. В частности, экономика США столкнулась с растущим дефицитом бюджета, рецессией и риском дефляции. Корни проблемы лежат в сокращении национальных сбережений (они включают в себя сбережения домохозяйств, предприятий и государственного сектора с поправкой на амортизацию) до 1,4 процента национального дохода. Это самый низкий показатель с 2011 года. Для сравнения, с 1960 по 2005 год этот показатель в среднем равнялся семи процентам национального дохода. Невысокий уровень национальных сбережений приводит к отсутствию внутреннего источника инвестирования.

В результате отсутствие собственных сбережений США компенсировали за счет привлечения инвестиций извне, что разгоняло государственный долг. Однако экономика страны оставалась привлекательной в силу различных причин, в том числе особой роли доллара в мировой экономике. Пандемия COVID-19 может изменить эту ситуацию из-за стремительно растущего дефицита государственного бюджета. Согласно прогнозу двухпартийного Бюджетного управления Конгресса, дефицит в 2020 году взлетит до рекордного для мирного времени уровня и составит 17,9 процента ВВП. В 2021 году он снизится до 9,8 процента.

Администрация президента США Дональда Трампа вынуждена тратить триллионы долларов на поддержку бизнеса и населения, а доходы бюджета при этом снижаются — из-за меньших налоговых поступлений. Однако многочисленных мер поддержки оказалось недостаточно — по итогам второго квартала ВВП США упал на 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для американской экономики падение стало беспрецедентным с начала ведения статистики, то есть с 1947 года.

При этом администрация да и сам Трамп не высказывают какой-либо обеспокоенности потенциальным ослаблением доллара. Экономическая стратегия президента подразумевает протекционизм и заботу об американском торговом балансе, а для американских экспортеров слабый доллар — это конкурентное преимущество. Однако Роуч считает, что при всех преимуществах ослабления доллара для экономики США в краткосрочной перспективе это несет целый ряд рисков в долгосрочной.

Смена декораций

Внешний фактор, оказывающий давление на доллар, кроется в изменении подхода к роли США в мире, которая произошла во время президентства Дональда Трампа. По мнению Роуча, статус мирового лидера выступал элементом поддержки доллара в качестве валюты-убежища. Отход Америки от такой модели, протекционизм и попытки «отделить себя от остального мира» уберут эту опору. Доллар может перестать восприниматься как безопасное убежище, американские фондовые биржи — потерять свою привлекательность для иностранных компаний, а номинированный в долларах государственный и корпоративный долг — увеличиться в других валютах в силу роста популярности альтернатив доллару. Все это может ослабить роль Америки как мирового экономического лидера и финансового центра.

И речь не идет о каком-то далеком будущем — процесс уже запущен. В частности, сингапурский хедж-фонд APS Asset Management Pte обратил внимание, что игроки на глобальном финансовом рынке начали отказываться от низкодоходных и надежных активов, к коим традиционно относят государственные облигации США, в пользу наличных. Хедж-фонд связывает изменение тренда с реальными рисками вооруженного конфликта между США и Китаем. Основатель и директор APS Asset Management Pte Кок Хой Вонг считает, что из американских бумаг пришла пора выводить деньги. Он уверен, что во время американской избирательной кампании политическое напряжение может достигнуть пика.

Одновременно с этим один из главных конкурентов американского доллара, китайский юань, получает значительную поддержку из-за быстрого восстановления экономики КНР после кризиса, вызванного коронавирусом. Кроме того, экономика Китая, по словам профессора, проходит этап трансформации от индустриальной к постиндустриальной. Из мировой фабрики страна превращается в некое подобие США, где основную роль в экономике играет сектор услуг и внутреннее потребление. В конечном итоге ослабление доллара станет еще одной победой Китая в наметившемся в последние годы американо-китайском противостоянии. Более того, это противостояние подтолкнет Китай к переориентации на внутренний рынок, что приведет к снижению зависимости от экспорта и усилению роли КНР на международной арене, а, следовательно, росту спроса на юань в качестве резервной валюты.

По мнению Роуча, перспективы роста есть и у евро, который, несмотря на скептицизм экспертов, стойко пережил все катаклизмы, с которыми столкнулся ЕС за последние 10 лет. Исходя из торгового баланса, европейская валюта выглядит недооцененной на 15 процентов. Экономист отметил, что и еврозона, и Китай страдают от давнего профицита счета текущих операций, и повышение курса национальной валюты является классическим способом устранения этого дисбаланса. Наряду с этим важную роль играют мексиканское песо и канадский доллар, которые будут укрепляться на фоне роста цен на нефть. В итоге роста курса этих четырех валют хватит, чтобы обвалить американский доллар. Причина заключается в том, что ЕС, Канада, Китай, Мексика и Япония являются крупнейшими торговыми партнерами США — на них приходится 72 процента общего объема, а стоимость валют этих стран определяет курс доллара на международных рынках.

Пузырь потребления

Падение доллара может привести к повторению сценария 1970-х годов, когда США на несколько лет погрузились в стагфляцию — рецессию, сопровождающуюся ростом цен. Причина в том, что США импортируют большую часть товаров, которые неизбежно вырастут в цене вслед за ослаблением национальной валюты. Одновременно с этим отсутствие сбережений у населения вследствие продолжительных карантинных мер из-за пандемии повлечет за собой медленное восстановление потребительского спроса и затяжной кризис.

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Чарльз Байдермен, ветеран фондового рынка с 30-летним стажем и основатель аналитической компании TrimTabs Investement Research, видит опасность в другом. Он рассказал, что в настоящий момент на рынке США стремительно растет пузырь потребления. Так, безработица обновляет рекорд за рекордом, сбережения сокращаются, а продажи новых автомобилей растут, как и цены на недвижимость. Получая различные выплаты от федеральных властей и властей отдельных штатов, американцы вместо того, чтобы аккумулировать эти деньги на черный день, мгновенно тратят их. Если пандемия затянется, это может привести к тому, что пузырь лопнет и страну ждет резкий спад потребления.

При этом усугубить ситуацию может кризис банковской системы, считает Стивен Роуч. В мае он призывал не ждать быстрого восстановления американской экономики из-за предельного уровня безработицы, который может повлечь за собой большой долговой кризис — у американцев просто не будет денег, чтобы обслуживать свои кредиты. Для поддержания экономики администрации придется вливать в нее больше денег, что будет еще сильнее разгонять бюджетный дефицит и негативно влиять на курс доллара.

Роуч обращает внимание, что едва ли не единственный аргумент защитников доллара — это отсутствие альтернативы. Они считают, что если доллар потеряет свою доминирующую функцию, а мировые державы не смогут выработать какого-то коллективного решения и представить адекватную замену, то финансовый мир погрузится в анархию. Однако стремление избавиться от долларового монополизма лишь усиливается в условиях, когда финансы все чаще применяются как инструмент давления. По данным Банка международных расчетов, за последние 20 лет доля американской валюты в мировых резервах сократилась с 70 до 60 процентов. В ближайшие годы на фоне проблем с текущими счетами и сбережениями этот тренд может только усилиться.

Перестраховались

В начале пандемии доллар еще воспринимался многими как безопасная валюта. В марте индекс доллара (составляется на основе курса доллара к корзине из шести валют) после кратковременного падения вырос на 8,81 процента, однако затем последовало длительное снижение курса. На данный момент падение индекса доллара от максимума составляет 6,83 процента. И чем дольше США остаются эпицентром мировой пандемии, тем сильнее опасения. Так, в конце июня главный стратег Deutsche Bank в Азии Самир Гоэль заявил, что спрос на доллар среди инвесторов может снизиться из-за второй волны коронавируса в США.

По словам эксперта, доллар может лишиться статуса валюты-убежища по мере роста числа случаев заражения COVID-19. Американская валюта в таком случае может рухнуть не только по отношению ко всем валютам развитых стран, но и по отношению к юаню. Главный тормоз для китайской валюты — напряжение в отношениях между КНР и США, которое может только усиливаться на фоне предвыборной гонки в Соединенных Штатах. Однако чем дольше сохраняется ситуация, в которой Китай стремительно восстанавливается ото всех последствий коронавирусного кризиса, а Америка не может обуздать пандемию, этот фактор будет играть все меньшую роль.