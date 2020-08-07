Рубль падает

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13.07
Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
и
ещё 2
1 час назад
Фото:
ТАСС
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Все новости на карте
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 35 копеек — до 73,63 рубля.
Курс евро увеличился на 6 копеек и составил 87,09 рубля.
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