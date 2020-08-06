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Рубль оказался в подвешенном состоянии 

ИА Regnum 1 час назад
Рубль оказался в подвешенном состоянии
Фото: РИА Новости
В середине торгового дня 6 августа рубль движется очень вяло в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Нефть перестала бурно дорожать на полученном ранее фундаментальном катализаторе по снижению запасов черного золота в США и стабилизировалась около $45,15, и это оставляет «россиянина» в подвешенном состоянии.

Укрепляться дальше у рубля нет веских оснований, продавать тоже нет смысла. Поэтому сейчас оптимальна фаза консолидации.
Доллар США находится около нейтральной отметки 72,84 руб. и может закрепиться в пределах 72,60−74,00 руб. сейчас.
Евро стабилен около 86,47 руб. и способен торговаться в границах 86−88 руб., как и ранее.
Затишье в рубле — это неплохо, учитывая предыдущую волатильность и потенциал для стратегического ослабления курса национальной валюты», — считает эксперт.

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