$50+: нефтяные цены вышли из «спячки»

Мировые цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Котировки уже сделали первый шаг, пробив ключевой барьер в $45. На сырьевых и финансовых рынках сейчас царит оптимизм — все ожидают постепенного восстановления мировой экономики. На этом фоне нефтяные цены уже полностью отыграли своё падение с начала марта, вызванное развалом сделки ОПЕК+. К сожалению, курс рубля, который обвалился вместе со стоимостью сырья, на прежний уровень так и не вернулся.

Нефтяные котировки пытаются удержаться на отметке $45 за баррель марки Brent. В середине недели они прибавили более 3% и поднялись выше этого ключевого уровня. Однако, с ходу пойти дальше не получилось, и цены остались колебаться в районе $45.

Покорение данной отметки стало важным событием для рынка, поскольку на подступах к этой высоте цены находились ещё с конца июня, но долго не могли сделать последний шаг. В этот раз получилось, и одной из причин успеха стало резкое сокращение коммерческих запасов нефти в США. За минувшую неделю сырьевой резерв Штатов уменьшился на 7,4 млн баррелей — до 518,6 млн, сообщило Управление энергетической информации (EIA) США. Неделей ранее падение было ещё больше — на 10,6 млн баррелей.

Новости о снижении запасов нефти в США оказали положительное влияние на цены, которое также усилило ослабление доллара, отмечает управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. По его словам, сейчас сырьевые котировки осторожно прощупывают возможность для роста:

Нефти вполне по силам краткосрочно подскочить к $50 за баррель. Однако пока есть сомнения, что ей удастся зацепиться за более высокий уровень. Во-первых, доллар упал слишком резко и его закономерная коррекция в августе способна остановить восхождение цен на сырьё. Во-вторых, стоит следить за динамикой добычи в США — сейчас она стабилизировалась, но в ответ на повышение цен американцы могут нарастить производство. В-третьих, мировая экономика пока не может развернуться в полную силу из-за высокого числа заболевших COVID-19.

Ещё одна причина роста нефтяных цен на этой неделе — общее позитивное настроение на мировых финансовых рынках, добавляет аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов

Американский биржевой индекс S&P 500 стоит менее чем в 2% от своего исторического максимума, а индекс Nasdaq уже давно его обновил. Ещё инвесторы ждут очередного пакета стимулирующих мер США, который в ближайшее время должны согласовать демократы и республиканцы. Совокупность факторов и привела к пробою уровня $45 за баррель. Теперь основания задача — закрепиться на этой отметке. Если получится, цены могут в августе оказаться в диапазоне $45-49.

Надежда на спрос

Рост цен не остановило даже решение ОПЕК+ смягчить условия сделки по сокращению добычи нефти и нарастить с 1 августа её производство на 2 млн баррелей в сутки. Участники рынка не восприняли это негативно, поскольку положительно оценивают перспективы восстановления экономик разных стран, считает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников:

По оценке Международного валютного фонда, мировой ВВП упадет на 4,9% год к году в 2020-м, однако вырастет на 5,4% уже в 2021-м. Отчасти поэтому после сообщения об увеличении добычи нефти цены продолжили рост. Участники рынка оценивают такое поведение ОПЕК+ как сигнал к восстановлению мировой экономики. При этом, по оценке EIA, уже в третьем квартале 2020 года может наблюдаться превышение спроса на нефть над предложением. Помимо этого, инвесторы ожидают получения вакцины от коронавируса в среднесрочной перспективе.

По словам эксперта, важную роль играет и то, что несмотря на продолжающийся рост числа инфицированных COVID-19 многие страны уже не готовы к повторным жёстким карантинным мерам, поэтому не ожидается и сильного падения спроса на нефть. Тем не менее, рост цен выше $45 за баррель пока неустойчив, но на фоне общего оптимизма, не исключено, что до конца года котировки могут подняться до $50, прогнозирует экономист.

Позитив, действительно, пока движет мировыми рынками, соглашается Сергей Дроздов. По его словам, дополнительный толчок нефтяным ценам может придать то, что, начиная с весны, мировые Центробанки закачали в финансовые рынки порядка $8 трлн. Рано или поздно часть этих денег перейдет и на сырьевые рынки, и там будет спекулятивный всплеск, уверен эксперт.

До конца года нефтяные котировки могут добраться до уровня $50 за баррель, а спекулятивные факторы могут добавить к этому ещё $5. Подтягиваются и фундаментальных факторы — спрос на нефть будет постепенно расти. Всё больше открывается авиасообщение между странами, люди чаще используют автомобили, — отметил аналитик.

Вместе с тем, повышение цен на нефть увеличивает риск их очередного падения, предупреждает директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко

Рынок слишком оптимистично смотрит на ситуацию. Уровень сырьевых котировок в $42-45 за баррель — это нормальный диапазон, где ценам нужно отстояться. Для движения к $50, нужно чтобы снизился негатив, связанный с эпидемией коронавируса. К тому же, чем дороже нефть, тем сложнее странам ОПЕК+ сохранять единство по поводу сокращения её добычи. Плюс если стоимость подойдет к $50, может ожить добыча нефти в США, что также будет негативным фактором для сырьевых цен.

Без выгод для рубля

В то время как нефтяные цены практически отыграли свои потери от весеннего обвала, курс рубля остаётся заметно ниже уровня начала марта — 67-68 за доллар. В настоящее время российская валюта торгуется в районе 73-74 к американской.

Недавнее ослабление рубля до уровня 74 за доллар было связано с окончанием дивидендного сезона, поясняет Денис Иконников.

Иностранные инвесторы выводили дивиденды, что потребовало конвертации рублей в доллары. В настоящее время данный фактор уже уходит, и до конца августа российская валюта может находиться на текущем уровне — 72-74 рубля за доллар, — считает эксперт.

Рубль достаточно быстро сдает свои позиции, а укрепляется намного медленнее, поясняет Сергей Дроздов. К тому же, прямой корреляции между ценами на нефть и российской валютой сейчас нет, на неё влияют и другие факторы.

Один из основных факторов — это приток и отток капитала. Из-за того что Банк России агрессивно снижал свою ключевую ставку, спрос на наши долговые бумаги со стороны иностранных игроков заметно снизился — это давит на рубль. Дело в том, что иностранные фонды меняют валюту на рубли и покупают наши облигации федерального займа, плюс часть денег идёт на фондовый рынок. Когда аппетит к риску остывает, начинается обратный процесс — наши бумаги продаются и покупается иностранная валюта, — пояснил эксперт.

Накануне мартовского заседания ОПЕК+, рынок полагал, что $45 за баррель будет минимумом в этом году, а сейчас у нас $45 — это ожидаемый максимум, поясняет Иван Манаенко. В этих условиях, причин для укрепления российской валюты нет, к концу года её курс может быть 75 рублей за доллар, считает эксперт.

Между тем, за счёт роста мировых цен на нефть средняя стоимость российской марки Urals в июле, по данным Минфина, поднялась до $43,91 за баррель и впервые с февраля превысила цену отсечения по российскому бюджетному правилу ($42,4). Тем не менее, поступления в казну всё равно сократятся по сравнению с прошлым годом, полагают эксперты.

Цена в $45 за баррель для России была бы хорошей, если бы мы не заплатили за неё серьёзным снижением объёмов добычи нефти, отмечает Иван Манаенко. С точки зрения бюджета — и средние цены ниже прошлого года и объёмы меньше, так что бюджет все равно недополучает средств, пояснил специалист.

Рост цен на нефть несколько снижает давление на бюджет, позволяя говорить о восстановлении доходов. Впрочем, сейчас производство нефти примерно на 20% ниже мартовских уровней. Минфин ориентируется не столько на стоимость нефти, сколько на нефтегазовые доходы бюджета, в то время как доходы упали из-за провала объёмов экспорта, — отметил Алексей Кириенко.

В результате, по словам эксперта, средства Фонда национального благосостояния продолжат тратить не только в августе, но и в последующие месяцы, пусть и в меньших объёмах.