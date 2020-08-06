Индексы Уолл-стрит «застыли» после рекордного роста 

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Фондовый рынок США «отдыхает» в ходе торговой сессии 6 августа, на следующий день после уверенного роста всех основных индексов.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 3,79 пункта (0,01%), до 27 205,31 пункта, индекс S&P 500 опустился на 4,97 пункта (0,15%), до 3322,80 пункта, индекс Nasdaq опустился на 4,00 пункта (0,04%), до 10 994,40 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа все основные индексы американского рынка хорошо прибавили, Dow Jones закрылся выше 27 000 пунктов, а Nasdaq подобрался вплотную к 11 000 пунктов.

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