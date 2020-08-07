Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки 

По подсчетам Росстата, в июле яблоки в России подорожали на 7,4 процента. Как уточнили в Минсельхозе, это вызвано тем, что сбор данной культуры начался на две недели позже, чем годом ранее.

При этом в стране пока не началась активная фаза массовой уборки основных видов семечковых культур — собрано менее трех процентов запланированного объема.

В текущем году эксперты не прогнозируют рекордного урожая в связи с весенними заморозками в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, однако урожай погиб не более чем на одном проценте общей площади плодовых насаждений, сообщает ТАСС.

Ранее эксперт рассказала, как уберечь урожай от первых заморозков.