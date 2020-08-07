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Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки 

Вечерняя Москва и ещё 7 46 минут назад
Рост цен на яблоки в России сопряжен с поздним сбором урожая в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Таким образом в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ прокомментировали данные Федеральной службы государственной статистики.
По подсчетам Росстата, в июле яблоки в России подорожали на 7,4 процента. Как уточнили в Минсельхозе, это вызвано тем, что сбор данной культуры начался на две недели позже, чем годом ранее.
При этом в стране пока не началась активная фаза массовой уборки основных видов семечковых культур — собрано менее трех процентов запланированного объема.
В текущем году эксперты не прогнозируют рекордного урожая в связи с весенними заморозками в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, однако урожай погиб не более чем на одном проценте общей площади плодовых насаждений, сообщает ТАСС.
Ранее эксперт рассказала, как уберечь урожай от первых заморозков.
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Комментарии 7
Рынки , Видео , Росстат , Минсельхоз , ИТАР-ТАСС
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