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В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России 

ТАСС и ещё 3 37 минут назад
В Минсельхозе объяснили подорожание яблок
Фото: РИА Новости
Министерство сельского хозяйства РФ связывает подорожание яблок с поздним сбором урожая в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском (СКФО) федеральных округах. Об этом говорится в сообщении министерства. Согласно данным Росстата, в июле яблоки в России подорожали на 7,4%.

"Сбор яблок в ЮФО и СКФО в этом году начался на две недели позже, чем в 2019 году, что сказалось на ценовой динамике", — отмечается в сообщении.

По данным Минсельхоза, еще не началась активная фаза массовой уборки основных видов семечковых культур, собрано менее 3% от запланированного объема. В министерстве также сообщили о том, что из-за возвратных заморозков весной в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов не ожидается рекордного урожая плодов, он прогнозируется на среднем за последние пять лет уровне (порядка 1 млн тонн). Согласно оценке Минсельхоза, урожай плодовых культур погиб на 0,78 тыс. га, что составляет не более 1% от общей площади многолетних плодовых насаждений. Министерство компенсирует аграриям ущерб, понесенный в результате ЧС природного характера.

Рост цен на сахар

Комментируя рост стоимости сахара, который, по данным Росстата, в июле подорожал на 2,2%, в Минсельхозе отметили, что это связано с восстановлением после значительного падения в 2019 году, при этом текущий уровень цен все еще ниже уровня аналогичного периода прошлого года. На этой неделе началась уборка и переработка сахарной свеклы, на внутренний рынок уже начинает поступать сахар нового урожая. Это традиционно оказывает стабилизирующий эффект на уровень цен, уверены в министерстве.
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Рынки , Минсельхоз
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