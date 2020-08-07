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Цены на нефть падают на рисках вокруг спроса на сырье 

Прайм 55 минут назад
Цены на нефть падают
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть опускаются в пятницу утром на рисках вокруг падения спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,24% — до 44,98 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,29% — до 41,83 доллара за баррель.
Распространение коронавируса создает угрозы для восстановления экономики, а соответственно и спроса на нефть. По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса в мире превысило уже 19 миллионов.
Кроме того, эскалация конфликта США и КНР также создает опасения за спрос на сырье, так как Китай является одним из крупнейших импортеров нефти. Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп подписал указы "о борьбе с угрозой" китайских приложений TikTok и WeChat.
Опасения вокруг падения спроса усиливаются рисками переизбытка сырья на рынке. С 1 августа ОПЕК+ ослабила сокращения добычи нефти до 7,7 миллиона баррелей в сутки вместо 9,7 миллиона ранее. В четверг Саудовская Аравия объявила о снижении отпускных цен на свою нефть для Европы и Азии. Ирак, который находится в числе "двоечников" обязался в августе дополнительно сократить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в день, так как в июле страна соблюдала квоту не на 100%.

"Все действительно сводится к ситуации со спросом. Мы застряли в подвешенном состоянии, пытаясь предугадать как пойдет кривая коронавируса. Перевесят ли меры поддержки (экономики — ред.) США вспышки (коронавируса —ред.) в мире", — полагает аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.

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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , France-Presse
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