Российские индексы движутся разнонаправленно

Российские фондовые индексы были на самом старте торгов выше уровней предыдущего закрытия, однако впоследствии динамика изменилась, показывают данные Московской биржи

Так, индекс Мосбиржи начал торги на отметке 2 992,26 пункта против 2 988,5 на закрытии торгов четверга, индекс РТС — на уровне 1 286,37 против 1 282,44.

На 10:14 мск индекс Мосбиржи был в плюсе на символические 0,01% и составлял 2 988,88 пункта (в последующие минуты положительная динамика чуть более заметная), а индекс РТС — в минусе на 0,37%, на отметке 1 277,66.