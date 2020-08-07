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Российские индексы движутся разнонаправленно после старта торгов 

Банки.ру 1 час назад
Российские индексы движутся разнонаправленно
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы были на самом старте торгов выше уровней предыдущего закрытия, однако впоследствии динамика изменилась, показывают данные Московской биржи.
Так, индекс Мосбиржи начал торги на отметке 2 992,26 пункта против 2 988,5 на закрытии торгов четверга, индекс РТС — на уровне 1 286,37 против 1 282,44.
На 10:14 мск индекс Мосбиржи был в плюсе на символические 0,01% и составлял 2 988,88 пункта (в последующие минуты положительная динамика чуть более заметная), а индекс РТС — в минусе на 0,37%, на отметке 1 277,66.
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Рынки , Московская биржа
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