В тихом омуте ОПЕК: почему могут рухнуть цены на нефть 

На этой неделе баррель Brent в моменте поднимался до уровня $46 впервые с начала марта. Но сразу после этого на рынке произошла коррекция и к вечеру пятницы нефть подешевела до $44,7 за бочку. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверены, что в ближайшее время «черное золото» может подешеветь еще сильнее.

В середине недели нефтяные котировки заметно подросли: в среду днем баррель Brent на лондонской бирже ICE стоил $46,02. Но к концу недели нефть снова подешевела — до $44,7 за бочку. Это говорит о том, что рост котировок был спекулятивным явлением, и фундаментальных факторов для роста нефтяных цен по-прежнему нет.

«На наш взгляд, рост нефтяных цен до уровней 46$ был связан с общим risk-on («аппетит к риску» — «Газета.Ru») на рынке, в то время как фундаментальные факторы продолжают сохранять риски коррекции нефтяных цен», — сказал экономист «БКС Премьер» Антон Покатович в беседе с «Газетой.Ru».

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин согласился с этим мнением. По словам эксперта, динамика в пределах 3% для нефтяного рынка означает незначительно повышенную краткосрочную волатильность. А если смотреть на экономическую ситуацию в целом, нефтяные цены все еще находятся под угрозой.

По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, в обозримом будущем нефтяные цены будут очень сильно зависеть от того, как участники сделки ОПЕК+ будут выполнять условия соглашения о сокращении добыче. И уверенности в том, что внутри нефтяного картеля никто не нарушит договоренности, на данный момент нет.

«Сейчас ходят слухи, что Ирак с одной стороны готов выполнить все свои обязательства, которые он недовыполнил в предыдущие месяцы, а с другой — страна по-тихому вполне может продавать свою нефть в Турцию», — привел пример Станислав Митрахович.

При этом, по мнению эксперта, остается существенный риск, что не участвующие в этой сделке страны начнут наращивать добычу вслед за видимым ростом котировок. В частности, если не случится второй волны коронавируса, добыча может вырасти в США, Канаде, Бразилии, Великобритании, Норвегии и других «странах-безбилетниках».

«Саудовская Аравия, вводя скидки для своих покупателей, по сути снова вступает в ценовую войну, в том числе, и с Россией. ОПЕК+ никогда не был организацией, где все друг другу верят и никого не обманывают. Поэтому вполне возможно, что действующее соглашение не продержится в течение длительного времени», — соглашается Станислав Митрахович из Фонда национальной энергетической безопасности. Сама ситуация внутри ОПЕК+ тоже не добавляет оптимизма. Александр Осин из «Фридом Финанс» напомнил, что в августе внутри картеля ограничения снизились с 9,7 млн баррелей до 8,2 млн

Кроме того, есть и определенные сигналы, которые свидетельствуют о том, что эпоха ценовых войн на нефтяном рынке еще не закончилась. В частности, на днях Саудовская Аравия в лице нефтяной компании Saudi Aramco объявила новые цены на сентябрьские поставки, предоставив скидки клиентам из Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморского региона.

Совокупность негативных факторов может привести к тому, что в ближайшие два месяца нефтяные котировки вернутся к более низким значениям, уверен Антон Покатович из «БКС Премьер». По мнению аналитика, в августе-сентябре нефтяные цены могут вернуться к отметкам $35-37 за баррель. Александр Осин из «Фридом Финанс» привел более позитивный прогноз: с вероятностью 60% по итогам августа нефть будет стоить в диапазоне $39,1-45,8 за бочку.

В целом для России нынешние нефтяные цены даже в условиях вероятного снижения остаются комфортными, уверен Александр Осин. Но это не значит, что это позволит рассчитывать на положительный показатель экономического роста в целом.

«Нынешний уровень цен нормален для нынешней «застойной» экономики России и ее бюджета. Россия с 2017 года фактически живет при $40 за баррель экспортной нефти, — сказал эксперт. — Учитывая жесткие монетарно-налоговые и законодательные условия в РФ, сохраняющиеся вопреки спаду, закономерно имеем перманентный застой с темпами роста ВВП близким к 0%».

В то же время текущие цены на нефть, даже несмотря на то, что они находятся на уровне, превышающем цену отсечения в $42,4 за баррель Urals (по данным oilprice.com, «бочка» российской нефти сейчас стоит $44,45) рассчитывать на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) не приходится.

В беседе с «Газетой.Ru» Александр Осин напомнил, что согласно комментариям главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной , снижение нефтегазовых доходов бюджета в результате сделки ОПЕК+ приведет к повышению цены отсечения. Если исходить из сокращения нефтедобычи в стране на 12-14%, цена отсечения должна вырасти до $47,5-48,3, говорит он.

Таких нефтяных цен в ближайшем будущем не ждет ни один из опрошенных «Газетой.Ru» аналитиков. Единственное, что может подтолкнуть их к этому уровню — новое существенное сокращение нефтедобычи в рамках ОПЕК+. Но организация, по мнению Станислава Митраховича, вряд ли пойдет по этому пути, учитывая, что сейчас она движется как раз в сторону повышения квот.