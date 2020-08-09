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Антидолларовый альянс России и Китая пугает США 

Deita.ru 58 минут назад
Альянс РФ и Китая против доллара испугал США
Фото: Reuters
О новом китайско-российском «финансовом альянсе» рассказал известный американский журналист Дмитрий Саймс, сообщает ИА DEITA.RU.
Как напомнил журналист, за последние десять лет Китай и Россия серьезно сократили использование в своих экономиках американского доллара. Кроме того, для долларовых сделок между Москвой и Пекином в 2020 году составила меньше 50%. Если же отказ от американской валюты продолжится и дальше, то может появится новый китайско-российский «финансовый альянс».
Эра господства доллара как основной мировой резервной валюты медленно подходит к концу: крупнейшие банки предрекают ему резкий спад уже в следующем году, а иностранные эксперты уверяют, что американская валюта может обесцениться на треть. Основная причина падения спроса на доллар — усиление России и Китая.

«Санкции — это очень мощный инструмент Соединенных Штатов, но, как и любой другой инструмент, он может подвести, если переусердствовать. Ведь страны начнут искать ему альтернативы. Я думаю, было бы глупо полагать, что доллар незаменим и всегда будет валютой номер один», — цитирует Дмитрий Саймс экономиста Гарвардского университета Джеффри Франкеля.

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Комментарии 86
Рынки , Экономика , Дмитрий Саймс , Гарвардский университет , РИА "Дейта"
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