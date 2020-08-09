Альянс РФ и Китая против доллара испугал США

О новом китайско-российском «финансовом альянсе» рассказал известный американский журналист Дмитрий Саймс , сообщает ИА DEITA.RU.

Как напомнил журналист, за последние десять лет Китай и Россия серьезно сократили использование в своих экономиках американского доллара. Кроме того, для долларовых сделок между Москвой и Пекином в 2020 году составила меньше 50%. Если же отказ от американской валюты продолжится и дальше, то может появится новый китайско-российский «финансовый альянс».

Эра господства доллара как основной мировой резервной валюты медленно подходит к концу: крупнейшие банки предрекают ему резкий спад уже в следующем году, а иностранные эксперты уверяют, что американская валюта может обесцениться на треть. Основная причина падения спроса на доллар — усиление России и Китая.