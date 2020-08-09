Когда курс рубля стабилизируется?

Так считает Михаил Коган , руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами". Специально для "Российской газеты" он спрогнозировал, как в конце лета будет вести себя курс рубля, и насколько сильно повредит доллару взрыв в Бейруте.

В конце июля очень многие эксперты, говорили, что август традиционно неудачный месяц для рубля. И нынешний — не будет исключением. Насколько я знаю, у вас, Михаил, другое мнение?

Михаил Коган: События первой рабочей недели августа сохранили шансы на то, что последний летний месяц в этом году может оказаться не столь мрачным, каким он был в минувшие годы.

Отчасти, конечно, это объясняется тем, что нацвалюта уже подешевела на 9,5 процента против евро и на 4,5 процента против доллара. Это будет сдерживать агрессию продавцов.

Также вполне возможно изменение ситуации на внутреннем рынке госдолга, что окажет поддержку рублю. На этой неделе Минфин решился на увеличение премии по размещаемым ОФЗ, что привело к возвращению покупателей.

Ведомство привлекло максимальные за последние 1,5 месяца 93,6 миллиарда рублей. Для выполнения плана (один триллион на третий квартал для покрытия дефицита бюджета) на предстоящих восьми аукционах требуется привлекать по 85,1 миллиарда. Таким образом участникам рынка можно рассчитывать на такую же щедрость Минфина в дальнейшем.

Велика ли вероятность, что эти расчеты оправдаются?

Михаил Коган: Ставки на рост ОФЗ выглядят не столь уж и неразумной затеей. Опубликованный на этой неделе доклад ЦБ о денежно-кредитной политики подал сигнал, что сентябрьским понижением ключевой ставки на 0,25 процента регулятор может не ограничиться.

Главное, чтобы в целом на мировых финансовых рынках сохранялась высокая склонность к риску, а разговоры о санкциях отошли на второй план.

Вот это как раз самое трудное!

Михаил Коган: Тем не менее, нельзя исключать на время и того, и другого. После обнадеживающего отчета по занятости в США за июль у оптимистов есть хорошие стимулы для покупок.

Напомню, что уровень безработицы в Штатах снизился с 11,1 до 10,2 процента, а число рабочих мест выросло на 1,763 миллиона. Оба показателя оказались лучше прогнозов.

К тому же в застопорившихся переговорах в Конгрессе по поводу принятия третьего пакета стимулов стоимостью в один триллион долларов, по словам их участников, наметился прогресс. И переговоры могут разрешиться на предстоящей неделе.

Дальнейшее улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей и интерес нерезидентов к ОФЗ при реализации этого сценария могут как минимум сохранить рубль на текущих отметках.

А взрыв в порту Бейрута, может реально повлиять на ситуацию с валютами? В первый день на этих новостях доллар просел.

Михаил Коган: Взрыв в порту столицы Ливана, несмотря на шокирующие кадры, достойные лучших фильмов Голливуда, не вызвали широкий резонанс на рынке.

После анализа стало очевидно, что это не теракт, а преступное попустительство ответственных лиц. У глобальных инвесторов нет поводов для беспокойства, особенно учитывая мизерное влияние этой ближневосточной страны на мировую экономику в силу ее бедственного положения. Но многие финансовые СМИ могли использовать эту тему для поднятия рейтингов.

Тем временем, рост цен на нефть в этот день был обусловлен не кадрами из Ливана, а ликвидацией скопившихся "коротких" позиций после завершения периода консолидации. Что так или иначе, но все равно нашло бы выход с учетом сохранения относительно позитивных настроений на рынках. Как бы это ни казалось странным.

К слову, на исходе недели котировки черного золота вернулись к уровням до событий в Ливане. Но технически в скором времени они способны обновить постковидные максимумы, для чего не потребуется какой-либо взрыв, повторение которого, конечно, не хотелось бы увидеть в реальности.

То есть у рубля хорошие перспективы?

Михаил Коган: Несмотря на сохранение предпосылок для "окна возможностей" для рубля, его среднесрочные перспективы выглядят незавидными.

И дело не только во "второй волне" COVID-19. Она, судя по приготовлениям правительства, обновлениям протоколов лечения и успехам в разработке вакцины и эпидемиологической ситуации, если и наступит, то с высокими шансами не приведет к повторным экономическим ограничениям.

Причина скорее базируется в динамике отношений США и Китая, которые могут перерасти в настоящую конфронтацию, а также в предстоящих президентских выборах в США. Победа демократа Джо Байдена может стать катализатором для ухудшения глобальных настроений на мировых рынках в силу его готовности пересмотреть преференции для бизнеса, введенные Трампом. Для России это будет двойной удар, поскольку в этом случае можно будет ожидать усиления санкционного нажима, который может затронуть и госдолг в рублях.

Так что перспектива массового сброса ОФЗ будет довлеть над рублем вплоть до 3 ноября, а дальше — в зависимости от итогов выборов.

А давление COVID-19 ослабнет?

Михаил Коган: Что касается COVID-19, то здесь влияние будет скорее опосредованным. Замедление мировой экономики в этом случае может спровоцировать давление через цены на нефть.

Однако ввиду соглашения ОПЕК+ об ограничениях нефтедобычи повторение тех темпов падения, которые наблюдались в феврале-марте с аналогичными движениями в рубле маловероятны.

Тем не менее из-за сокращения экспорта российских энергоносителей платежный баланс в этом году заметно ухудшился. Это делает рубль более уязвимым к ухудшению настроя зарубежных инвесторов, которые держат 34,76 процента российских гособлигаций, а также акции и облигации банков и корпораций.