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Лукашенко назвал нового нефтяного союзника 

Майк Габриелян и ещё 5 46 минут назад
Белоруссия будет покупать нефть и газ там, где ей это удобно. Об этом заявил кандидат в президенты страны Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Лукашенко приехал голосовать на участок в Минске, после чего пообщался с прессой.

«Мы не должны быть зависимы от одной страны. Вы это прекрасно понимаете. Поэтому мы сотрудничаем в том числе и с Польшей в этой части. Это экономика, от нее никуда не денешься», — заявил Лукашенко.

В Белоруссии сегодня проходят выборы главы государства. Ранее «Рамблер» сообщал, что в Минске задержаны корреспонденты телеканала «Дождь». Люди в масках уложили съемочную группу на асфальт и увезли в неизвестном направлении.
Рынки , Видео , Экономика , Александр Лукашенко
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