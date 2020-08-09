Лукашенко назвал нового нефтяного союзника 

Белоруссия будет покупать нефть и газ там, где ей это удобно. Об этом заявил кандидат в президенты страны Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Лукашенко приехал голосовать на участок в Минске, после чего пообщался с прессой.
«Мы не должны быть зависимы от одной страны. Вы это прекрасно понимаете. Поэтому мы сотрудничаем в том числе и с Польшей в этой части. Это экономика, от нее никуда не денешься», — заявил Лукашенко.
В Белоруссии сегодня проходят выборы главы государства. Ранее «Рамблер» сообщал, что в Минске задержаны корреспонденты телеканала «Дождь». Люди в масках уложили съемочную группу на асфальт и увезли в неизвестном направлении.