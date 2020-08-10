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«Удар в лицо»: СМИ сообщило о дилемме Европы из-за «Северного потока — 2» 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
«Удар в лицо»: У Европы возникла дилемма из-за «Севпотока — 2»
Фото: РИА Новости
Немецкое издание Handlesblatt назвало угрозы США в адрес города Засниц из-за "Северного потока — 2" ударом в лицо европейцам.
На прошлой неделе три американских сенатора потребовали от руководства порта Мукран, расположенного в Заснице и выступающего как логистический центр строительства газопровода, прекратить помогать реализации проекта. В противном случае законодатели пригрозили "финансовым разрушением".
При этом в конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
Он отмечает, что американские власти пытаются вынудить европейцев отказаться от строительства "Северного потока — 2", прикрываясь антироссийскими лозунгами. При этом Вашингтон сам покупает у Москвы нефть после прекращения поставок из Венесуэлы.
"Можно ли терпеть подобное от американцев? США вот уже несколько лет усиливают свое давление на Европу. В их решимости предотвратить введение в строй "Северного потока — 2" нет ни малейших сомнений", — пишет Handelsblatt.
В статье подчеркивается, что часть немецкого истеблишмента призывает ввести против США контрсанкции, например импортную пошлину на поставки газа. При этом Берлину не хватает решимости для раскручивания санкционной спирали.
"Европа стоит перед дилеммой, из которой нет элегантного выхода. Все альтернативные действия связаны с теми или иными проблемами. Но самый бесперспективный путь — это ничего не предпринимать и ждать следующей провокации из США", — резюмирует автор.

Санкции против "Северного потока — 2"

США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.
При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
В "Газпроме" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
При этом в конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Рынки , Компании , Экономика , Газпром , InoSMI.Ru , Handelsblatt
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