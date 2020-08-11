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Саудиты уронили стоимость российской нефти 

Вероника Полынина и ещё 1 45 минут назад
Саудиты уронили российскую нефть
Фото: Reuters
Спотовая цена на российскую нефть Urals снизилась после того, как Саудовская Аравия снизила цены для европейских покупателей, сообщает ТАСС.
5 августа цена Urals в Средиземноморье (CIF Аугуста) достигла 45,9 доллара за баррель. 6 августа Saudi Aramco опустила цены на сентябрьские поставки в регион Северо-Запада Европы и Средиземноморья более чем на 2 доллара за баррель. После этого цена Urals начала снижаться и к концу недели опустилась до 44,1 доллара за баррель. На северо-западе Европы (CIF Роттердам) цена Urals 5 августа превысила 45 долларов за баррель, затем также перешла к снижению.
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По мнению экспертов, конкурентная цена на ближневосточное сырье и рост отгрузок российской нефти во второй половине августа будут влиять на спотовые цены Urals в ближайшие дни.
Кроме того, на снижение российской нефти влияет смягчение ограничений в ОПЕК+.
Ранее, как писал «Рамблер», эксперты предположили, что после снижения цен на нефть из Саудовской Аравии российская Urals должна вернуться к привычному для себя дисконту в 2-3 доллара за баррель к цене Brent, что даст ей возможность успешно конкурировать с саудовскими сортами.
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Рынки , Экономика , ИТАР-ТАСС
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