Саудиты уронили российскую нефть

Спотовая цена на российскую нефть Urals снизилась после того, как Саудовская Аравия снизила цены для европейских покупателей, сообщает ТАСС.

5 августа цена Urals в Средиземноморье (CIF Аугуста) достигла 45,9 доллара за баррель. 6 августа Saudi Aramco опустила цены на сентябрьские поставки в регион Северо-Запада Европы и Средиземноморья более чем на 2 доллара за баррель. После этого цена Urals начала снижаться и к концу недели опустилась до 44,1 доллара за баррель. На северо-западе Европы (CIF Роттердам) цена Urals 5 августа превысила 45 долларов за баррель, затем также перешла к снижению.

По мнению экспертов, конкурентная цена на ближневосточное сырье и рост отгрузок российской нефти во второй половине августа будут влиять на спотовые цены Urals в ближайшие дни.

Кроме того, на снижение российской нефти влияет смягчение ограничений в ОПЕК+.

Ранее, как писал «Рамблер», эксперты предположили, что после снижения цен на нефть из Саудовской Аравии российская Urals должна вернуться к привычному для себя дисконту в 2-3 доллара за баррель к цене Brent, что даст ей возможность успешно конкурировать с саудовскими сортами.