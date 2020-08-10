Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.40
$
73.61
86.95
86.75
Прогноз
10.08 – 17.08
$
73.00
85.05
Индексы и котировки Brent
44.75
–0.29 Золото
2033.23
+0.02 РТС
1282.44
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1800
+0.0048
27.07
1.1752
06.08
29.07
15.07

Курс рубля может укрепиться 

Артём Кульша и ещё 1 31 минуту назад
Август-2020 станет для рубля исключением из правил
Фото: РИА Новости
Курс российского рубля может вырасти до 72 за доллар США и 84 за евро в ближайшее время. Об этом аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский заявил «Российской газете».
По его словам, в настоящее время общий новостной фон положителен для рубля, потому что инвесторы оптимистично настроены по отношению к сырьевым и рисковым активам, так как в США замедлился рост числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
В течение наступившей и, возможно, следующей недели инвесторы будут следить за тем, какое решение Конгресс Соединенных Штатов Америки примет относительно обсуждаемых новых мер стимулирования экономики. Если он примет их, то мировые финансовые рынки могут продолжить расти и, как следствие, рубль тоже.
Также прямое влияние на российскую валюту окажет повышенная волатильность на рынке нефти, которая может возникнуть вследствие того, что наступившая неделя будет подготовительной перед заседанием стран — участниц соглашения ОПЕК+.
Капустянский высказал мнение, что на следующей неделе рубль укрепится по отношению к доллару до 72-72,5, а по отношению к евро — до 84-84,5. К концу лета рубль может укрепиться к доллару до 68-70, к евро — 80-83.
Видео дня. В законе об удаленке могут учесть северные надбавки
Комментарии
Рынки , Иван Капустянский , "Российская газета" , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Звезды TikTok стали долларовыми миллионерами
Звезды TikTok стали долларовыми миллионерами
В России обрушился рынок жилья
В России обрушился рынок жилья
Россиянам предложили пожить в бетонных кольцах
Россиянам предложили пожить в бетонных кольцах
Видео
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение