Август-2020 станет для рубля исключением из правил

Курс российского рубля может вырасти до 72 за доллар США и 84 за евро в ближайшее время. Об этом аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский заявил «Российской газете».

По его словам, в настоящее время общий новостной фон положителен для рубля, потому что инвесторы оптимистично настроены по отношению к сырьевым и рисковым активам, так как в США замедлился рост числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

В течение наступившей и, возможно, следующей недели инвесторы будут следить за тем, какое решение Конгресс Соединенных Штатов Америки примет относительно обсуждаемых новых мер стимулирования экономики. Если он примет их, то мировые финансовые рынки могут продолжить расти и, как следствие, рубль тоже.

Также прямое влияние на российскую валюту окажет повышенная волатильность на рынке нефти, которая может возникнуть вследствие того, что наступившая неделя будет подготовительной перед заседанием стран — участниц соглашения ОПЕК+.

Капустянский высказал мнение, что на следующей неделе рубль укрепится по отношению к доллару до 72-72,5, а по отношению к евро — до 84-84,5. К концу лета рубль может укрепиться к доллару до 68-70, к евро — 80-83.