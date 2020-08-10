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Аналитик сообщил о возможном укреплении рубля в ближайшее время 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Что будет с рублем в ближайшее время
Фото: РИА Новости
Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский сообщил, что рубль может начать укрепляться в ближайшее время, хотя бы в рамках коррекции.
Он отметил, что укрепление российской национальной валюты зависит от нескольких факторов.

«Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в Конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение наверняка перенесётся на следующую неделю. По крайней мере, это событие будет в фокусе внимания инвесторов», — привели слова Ивана Капустянского в «Российской газете».

Он добавил, что решение США о введении новых мер поддержки окажет положительное влияние на мировые финансовые рынки, в том числе и на российский рубль. Кроме того, может быть повышенная волатильность на нефтяном рынке в связи с предстоящим заседанием ОПЕК+, что может напрямую повлиять на рубль.
Аналитик также сообщил, что сейчас не лучшее время вкладываться в золото, лучше дождаться снижения в цене драгоценного металла.

«Высок риск того, что в ближайшее время может начаться сильная коррекция цены. Более того, в долгосрочной перспективе стоимость золота после завершения волны роста начнёт активно снижаться», — процитировали Ивана Капустянского в «Российской газете».

Однако, если есть необходимость вложить деньги в золото, то лучшим вариантом будет покупка фьючерсов, уточнил эксперт.
Как писал NEWS.ru ранее, иностранные инвесторы находят привлекательными российские облигации и активно вкладываются в них. Они отмечают высокую доходность российских облигаций и положительно оценивают экономическую политику России.
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Комментарии
Рынки , Иван Капустянский , Конгресс США , "Российская газета"
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