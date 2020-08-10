Brent приближается к уровню $45

Оптимизм внушают заявления CEO Saudi Aramco Амином Нассер о том, что спрос на нефть растёт в Азии, так как экономики постепенно открываются после ослабления блокировок из-за коронавируса. В Китае спрос на бензин и дизельное топливо восстановился до уровней начала пандемии.