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Нефть Brent снова приближается к уровню $45 

ИА Regnum и ещё 3 2 часа назад
Brent приближается к уровню $45
Фото: ИА Regnum
На торгах в Европе 10 августа нефть марки Brent торгуется на уровне $44,86 (+0,74%). Торги проходят относительно спокойно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Нефтяные котировки продолжают консолидироваться в ограниченном диапазоне на фоне отсутствия свежих драйверов.

Оптимизм внушают заявления CEO Saudi Aramco Амином Нассер о том, что спрос на нефть растёт в Азии, так как экономики постепенно открываются после ослабления блокировок из-за коронавируса. В Китае спрос на бензин и дизельное топливо восстановился до уровней начала пандемии.

Юань пока спокойно реагирует на действия американских властей. Как только инвесторы начнут уходить в защитные активы при дешевеющем юане, то позиции покупателей могут быть подорваны и могут их спровоцировать на закрытие длинных позиций.

Отсутствие прогресса в переговорах между демократами и республиканцами по дополнительному пакету помощи при коронавирусе также является фактором давления для цен на нефть. Покупателям нужно защищать уровень $43,90, иначе цена опустится до $42,70», — пояснил эксперт.

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Комментарии
Рынки , Амин Нассер , Владислав Антонов , ИА REGNUM
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