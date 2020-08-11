​Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

«Вчера индекс Мосбиржи оставался под умеренным давлением, потеряв 0,4% на фоне невнятной динамики цен на сырье и волны фиксации прибыли в акциях финансового и потребительского секторов. Сегодня, учитывая улучшение внешнего фона, мы ждем оживления спроса на российские «голубые фишки» и возврата индекса Мосбиржи в верхнюю часть диапазона 2 950—3 000 пунктов», — комментирует аналитик.