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​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне» 

Банки.ру 2 часа назад
​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,43% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 985,24 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,33% и равнялся 1 275,68 пункта.
Рынок начнет понедельник в легком плюсе, прогнозировала перед началом торгов старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Перед стартом торгов на российском фондовом рынке в понедельник, 10 августа, глобальная конъюнктура выглядит скорее нейтральной. Сейчас мир получил максимум ожидавшихся фактов и готов продолжать их анализировать», — комментирует эксперт.

По ее прогнозу, индекс Мосбиржи с большой долей вероятности начнет сессию понедельник легким повышением около 2 975 пунктов, торги в течение дня состоятся в границах 2 960—2 985 пунктов. Индекс РТС способен двигаться в диапазоне 1 260—1 275 пунктов, считает Бодрова.
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Комментарии
Рынки , Анна Бодрова , Московская биржа
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