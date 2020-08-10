Германия показала США неизбежность достройки «СП-2»

Александр Камкин. Сигнал Штеффена Зайберта немецким фирмам, которым США угрожают санкциями, однозначен: Берлин настроен на политическое противостояние с США. Такое мнение в интервью ФБА "Экономика сегодня" озвучил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН

Кабинет министров ФРГ поддерживает контакты с фирмами, которым США пригрозили санкциями из-за строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. При этом власти ФРГ "обсуждают дальнейшие шаги с европейскими партнерами, Еврокомиссией ". "Наша позиция по таким экстерриториальным санкциям известна", — сказал он, напомнив, что Берлин отвергает их.

Том Коттон и В письме, датированном 5 августа, американские сенаторы Тед Круз Рон Джонсон пригрозили оператору германского порта Мукран — компании Faehrhafen Sassnitz GmbH — значительными последствиями, если она немедленно не прекратит использовать гавань в качестве логистической базы для "Северного потока-2". Именно там пришвартовано судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком газопровода. Там же хранятся трубы для этой магистрали.

"Экономические и политические отношения Германии с США за последний год демонстрируют беспрецедентный негативный тренд, — отмечает Камкин. — Это выражается в упреках президента США Дональда Трампа, что Берлин не желает идти в фарватере США и закупает газ у России. При этом НАТО ведет кампанию по сдерживанию РФ, то есть Германия покупает сырье у геополитического противника и конкурента Штатов.

Германская сторона в ответ пытается отстаивать независимость своей политической линии и суверенное право на принятие решений. Кроме того, Берлин прекрасно понимает выгоды от энергетического сотрудничества с Россией. ФРГ была бы рада расширить сотрудничество, но возможности для этого блокируют санкции, введенные в том числе по указанию США. Кроме того, немцам явно не нравится наглость, с которой Штаты продавливают свой газ на европейский рынок".

Германия настроена на противостояние

Зайберт заявил, что сложившуюся ситуацию Берлин координирует не только с другими странами ЕС , но и "Европейской службой внешних действий и Еврокомиссией". При этом представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер отметил, что, с точки зрения Берлина, санкции Вашингтона против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2", "противоречат закону". Эту позицию официальный власти Германии неоднократно озвучивали Вашингтону, но в США делают вид, что ее не слышали.

Более того, американские сенаторы указывают: немецкий порт "сознательно обеспечивает проект важными товарами, услугами и оказывает прочую поддержку", например, в виде снабжения российского экипажа провиантом. Они подчеркнули, что меры могут быть приняты против всех сотрудников этой компании, членов правления и акционеров. Порт Мукран находится в избирательном округе канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Некоторые политики Германии полагают, что нужно только подождать, и после ухода Трампа с поста президента отношения ЕС и Америки изменятся. Но они забывают, что за вытеснение российских ресурсов с европейского рынка выступают как республиканцы, так и демократы США. Так что едва ли политика Вашингтона по отношению к ЕС изменится радикально. А Берлин не хочет, чтобы национальные интересы ФРГ пострадали.

Безусловно, власти Германии заинтересованы в том, чтобы "Северный поток-2" был достроен. Это проект статусный, здесь речь идет уже не об экономике, а о статусе ФРГ как надежного и предсказуемого партнера. И если Берлин уступит, это чревато огромными имиджевыми потерями для немецкой экономики, которые Берлин позволить себе не может. Потому сейчас Зайберт дает четкий сигнал бизнесу ЕС: своих мы в случае санкций США не бросим, а всячески поддержим", — подчеркивает Камкин.

Берлин разочаровался в санкциях

После угроз сенаторов США в адрес немецких компаний Восточный комитет германской экономики призвал власти страны и Евросоюза объединиться против санкций США в отношении "Северного потока-2" и защитить европейский бизнес. Вопрос о санкциях ЕС, к слову, поднимается Германией не впервые. Берлин говорил, что обложит ввозными пошлинами газ из США, так что его не выгодно будет поставлять на американский рынок. Вашингтон на это не отреагировал.

В то же время 21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против "Северного потока-2". Эти санкции затрагивают не только целый комплекс немецких компаний, но и госведомства Германии, которые должны сертифицировать газопровод и дать разрешение на ввод в эксплуатации. А это уже санкции против власти европейского государства — случай беспрецедентный.

"Отдельные немецкие политики склонны полагать, что США вскоре прекратят попытки давления на ФРГ и Европу, предпочтя не ссориться со стратегическими союзниками. Но все гораздо сложнее. Даже если в предстоящих президентских выборах США победит демократ Джозеф Байден, кардинально отношения Штатов и ЕС не изменится. Максимум, в диалоге зазвучит другая тональность. Цель США на агрессивное проталкивание американских интересов сохранится.

Вряд ли новое руководство США скажет, что Европа может снять санкции с России. Или даст возможность ЕС самостоятельно этот вопрос решить. Европа в любом случае останется зависимой по многим вопросам, то есть скованной в своей политике в угоду интересам Вашингтона. А это означает упущенные возможности в торговле с Россией и в глобальном диалоге", — заключает Александр Камкин.