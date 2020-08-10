У биткоина обнаружили «смертельную болезнь» 

Программист Питер Вюлле обнаружил у биткоина «смертельную болезнь», пишет CoinDesk. Она заключается в системной неисправности блокчейн-платформы, лежащей в основе самой популярной криптовалюты.

По словам Вюлле, блоки, в которых хранятся данные о проведенных с биткоином транзакциях, имеют ограниченный потенциал для создания. На данный момент максимальное число блоков, которое может быть создано, — 5101541. После этого проведение операций с биткоином станет невозможным.

О проблеме было известно с 2012 года, утверждает Вюлле. Критичной она станет только в 2106 году — именно тогда ожидается создание последнего возможного на данный момент блока.

Для исправления неисправности необходимо провести хардфорк — разделение на две блокчейн-платформы с собственным цифровым протоколом для каждой. Для этого всем майнерам, проверяющим транзакции, придется обновить программное обеспечение.

Нередко подобные процессы вызывают споры участников сети, однако в данном случае их, вероятно, удастся избежать, поскольку речь идет о жизнеспособности криптовалюты, пишет Вюлле.