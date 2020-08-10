Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.60
$
73.84
86.60
86.69
Прогноз
17.08 – 24.08
$
73.00
86.00
Индексы и котировки Brent
44.94
–0.29 Золото
2025.65
+0.06 РТС
1271.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1741
–0.0011
27.07
1.1752
06.08
29.07
15.07

Индексы РТС и Мосбиржи в понедельник снизились на 0,27-0,39% 

ТАСС 2 часа назад
Индексы РТС и Мосбиржи снизились
Фото: РИА Новости
Российские индексы в понедельник продемонстрировали снижение, несмотря на умеренно-позитивный внешний фон. Так, индекс Мосбиржи снизился на 0,39%, до 2960,78 пункта, а РТС — на 0,27%, до 1267,96 пункта.
Доллар к рублю на 19:47 мск снизился на 0,37%, до 73,45 руб., евро — на 0,62%, до 86,313 руб. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня продемонстрировал рост на 1,13%, вновь сдвинувшись к отметке $45 на фоне признаков восстановления спроса, в том числе в авиаотрасли.

"Число ежедневно совершаемых коммерческих авиаперелетов в мире превысило 64 тыс., это почти в 3 раза выше апрельских показателей, когда карантинные ограничения были максимальными, но примерно на треть ниже докризисного показателя", — рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Между тем, президент США Дональд Трамп в минувшие выходные подписал указ о новых мерах государственной поддержки американских домохозяйств, а в Европе индекс Sentix, отражающий доверие инвесторов в еврозоне, вышел лучше ожиданий, добавил эксперт.
Также сегодня акции ТГК-2 выросли более, чем на 4%. "Инвесторы продолжают отыгрывать статистику компании по РСБУ за первое полугодие, зафиксировавшую рост чистой прибыли на 15% год к году. Компания до последнего времени оставалась "дешевой" с точки зрения сравнительного анализа мультипликаторов, что традиционно создает на рынке инвестиционный дополнительный интерес", — пояснил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.
Обращает на себя внимание и сегодняшняя негативная динамика акций "Яндекса" (-3%). "Подавляющее большинство участников рынка ожидает 12 августа включения в расчетную базу индекса MSCI Russia Standard АДР Яндекса. Одной причиной снижения может быть традиционная фиксация "быками" прибыли на фоне большой вероятности того, что данный прогноз будет реализован. Другая возможная причина — это снижение индекса Nasdaq, которое предшествует выходу данных американской инфляционной статистики. Относительно высокие уровни финансовых мультипликаторов компаний технологического сектора традиционно, при ускорении инфляции, снижают их инвестиционную привлекательность по сравнению с бумагами компаний, оперирующих в традиционных секторах бизнеса", — добавил Осин.
Прогноз на вторник
Завтра на рынках может продолжить превалировать умеренно-позитивная динамика, считает Александр Бахтин. "Сдерживающими риск-факторами остаются напряженность отношений США и Китая, а также вирусные проблемы — общее число заболевших COVID-19 в мире приближается к 20 млн, заболеваемость вернулась к росту в Индии и ряде европейских стран", — отметил эксперт.
По оценкам "БКС Премьер", завтра индекс Мосбиржи сформируется в пределах диапазона 2970-3020 пунктов, курс рубля к доллару — 72,8-74 руб. В "Фридом Финанс" завтра ожидают закрытия индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю в районе 2950-3005 пунктов, а также 73,13-73,95 руб. и 86,3-86,80 руб. соответственно.
Видео дня. В законе об удаленке могут учесть северные надбавки
ТАСС: последние новости
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет закупать нефть и газ там, где ей удобно Лукашенко заявил, что Белоруссия будет закупать нефть и газ там, где ей удобно Косачев предложил провести европейскую конференцию без внешних участников Косачев предложил провести европейскую конференцию без внешних участников Эксперты ожидают на неделе преодоления индекса Мосбиржи отметки в 3000 пунктов Эксперты ожидают на неделе преодоления индекса Мосбиржи отметки в 3000 пунктов
Комментарии
Рынки , Александр Бахтин , Александр Осин , Дональд Трамп , Яндекс , ТГК-2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
51-летняя Эвелина Бледанс купила квартиру в Москве: «Это моя первая…
51-летняя Эвелина Бледанс купила квартиру в Москве: «Это моя первая…
«Риск сильной девальвации велик»
«Риск сильной девальвации велик»
Кризис доллара привел к расцвету новой валюты
Кризис доллара привел к расцвету новой валюты
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение