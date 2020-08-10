NASDAQ отскочил от рекордных значений

Биржевые индексы США закрылись на близких к рекордным значениям, однако технологический NASDAQ снизился после ряда ежедневных рекордов.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,27% до близких к рекордным 3360,49 пункта, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,30%, до 27791,44 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,39%, до 10968,36 пункта.

Снижению NASDAQ способствовали акции таких компаний, как Microsoft (минус 1,99%, до 208,25 доллара), Amazon (минус 0,61% до 3148,15 доллара) и Alphabet (минус 0,10% до 1496,82 доллара). При этом акции Apple подскочили на 1,45% до 450,91 доллара за акцию.

Новостной фон биржевых изменений остался прежним — рекордная заболеваемость коронавирусом в США, где зарегистрировано уже более 5 миллионов случаев вируса, а также опасения за восстановление экономики и до сих пор не согласованный в конгрессе пакет мер поддержки экономики.