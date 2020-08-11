Путин поднял фондовый рынок США 

Заявление президента России Владимира Путина о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса привело к росту основных фондовых индексов США, пишет CNBC. Большинство инвесторов не разделяет скептицизм медиков относительно свойств препарата.

Один из главных индикаторов американского рынка — индекс S&P 500 — на торгах 11 августа вырос на 0,2 процента до отметки в 3377,13 пункта. От рекордного значения, достигнутого в феврале, его отделяет один процент. Промышленный индекс Dow Jones подорожал на 1,1 процента, индекс технологичных компаний NASDAQ — на 0,7 процента.

Опрошенные изданием аналитики называют главной причиной роста именно заявление Путина. Российский президент пообещал массовое производство для населения вакцины, получившей название «Спутник V», в начале 2021 года. Многие медики высказывают сомнения в безопасности и эффективности российского препарата, который при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) собираются производить также на зарубежных площадках. По их мнению, качественная вакцина не могла быть разработана в столь короткий срок.

Однако многие инвесторы позитивно восприняли новость, посчитав ее свидетельством скорого окончания пандемии. Среди лидеров роста компании, занимающиеся разработкой собственных вакцин, в том числе Johnson&Johnson (котировки акций выросли на 0,2 процента).

Также подорожали компании из секторов, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса и ожидающих появления вакцины. Акции авиакомпании American Airlines и круизного оператора Norwegian Cruise Lines выросли на 6,5 процента, компании-владельца сети торговых центров Simon Property Group — на пять процентов.