Цене на золото предрекли двойной рост

Цена золота может вырасти, по крайней мере, вдвое, до $4 тысяч за унцию в ближайшие три года. Однако существуют два фактора, способные затормозить рост стоимости драгоценного металла — разработка вакцины от коронавируса и выборы в США в ноябре 2020 года.

Такое мнение высказал главный инвестиционный стратег BMO Wealth Managemen Юнг-ю Ма, сообщает CNBC.

По мнению аналитика, после выборов цены на золото могут снизиться ниже отметки $1,6 тысячи, но в следующем году они опять вырастут. При этом может повториться и ситуация 2016 года. Тогда после победы Дональда Трампа над Хиллари Клинтон, инвесторы обратились к активам-убежищам, из-за чего золото выросло на 5%.

Отмечается, что цены на золото достигли рекордных максимумов, невиданных с сентября 2011 года, поскольку пандемия коронавируса не заканчивается и инвесторы бегут в «безопасные активы». На прошлой неделе стоимость золота впервые превысила $2 тысячи за унцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия в июне 2020 года экспортировала 24,6 тонны золота на $1,3 млрд Об этом свидетельствуют предварительные данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Кстати, это в целых четыре раза больше, чем в прошлом году. «Распродажей» золота страны начинают заниматься тогда, когда с деньгами исключительно плохо. А тут сразу и нефтеспад, и коронавирус, и со сбором налогов плоховато. Насколько это тревожный знак для экономики рассказывается в материале NEWS.ru.