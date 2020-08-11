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Золоту предрекли гигантский рост 

Мария Иванова и ещё 1 48 минут назад
Цене на золото предрекли двойной рост
Фото: globallookpress.com
Гендиректор инвестиционной компании US Global Investors Фрэнк Холмс заявил, что золото способно подорожать до четырех тысяч долларов за унцию. Об этом сообщает CNBC.
Холмс отметил, что для стимулирования экономики США необходимы триллионы долларов. Кроме того, по его словам, министры финансов G20 и центральные банки сейчас «работают вместе, как картель, и все они печатают триллионы долларов».

«Мы еще не видели такого, когда центральные банки печатают деньги по нулевой процентной ставке. При нулевых процентных ставках золото становится очень и очень привлекательным классом активов», — объяснил Холмс.

Главный инвестиционный стратег BMO Wealth Management Юнг-Ю Ма согласился, что сейчас золото поддерживают множество факторов. При этом он предупредил, что на горизонте стоят два серьезных события, которые могут изменить траекторию роста цен на золото.

«Одно из них — это, конечно, разработка вакцины, а другое — выборы. Мы думаем, что именно вакцина способна нивелировать некоторые из тех положительных факторов, которые работают в пользу золота», — заявил стратег.

Как сообщал «Рамблер», ранее стоимость золота обновила исторический рекорд, превысив две тысячи долларов за унцию (около 30 граммов золота).
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский объяснил, что золото начинают покупать, когда теряется доверие ко всем деньгам. Экономист Павел Медведев предположил, что золото будет оставаться столь дорогим не очень долго: чем активнее глобальная экономика будет выходить из кризиса, тем быстрее подешевеет драгметалл.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Дмитрий Голубовский , Павел Медведев
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