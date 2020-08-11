Цене на золото предрекли двойной рост

Гендиректор инвестиционной компании US Global Investors Фрэнк Холмс заявил, что золото способно подорожать до четырех тысяч долларов за унцию. Об этом сообщает CNBC.

Холмс отметил, что для стимулирования экономики США необходимы триллионы долларов. Кроме того, по его словам, министры финансов G20 и центральные банки сейчас «работают вместе, как картель, и все они печатают триллионы долларов».

«Мы еще не видели такого, когда центральные банки печатают деньги по нулевой процентной ставке. При нулевых процентных ставках золото становится очень и очень привлекательным классом активов», — объяснил Холмс.

Главный инвестиционный стратег BMO Wealth Management Юнг-Ю Ма согласился, что сейчас золото поддерживают множество факторов. При этом он предупредил, что на горизонте стоят два серьезных события, которые могут изменить траекторию роста цен на золото.

«Одно из них — это, конечно, разработка вакцины, а другое — выборы. Мы думаем, что именно вакцина способна нивелировать некоторые из тех положительных факторов, которые работают в пользу золота», — заявил стратег.

Как сообщал «Рамблер», ранее стоимость золота обновила исторический рекорд, превысив две тысячи долларов за унцию (около 30 граммов золота).