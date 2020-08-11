Биржи АТР растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник показывают рост, инвесторы оценивают перспективы дополнительной поддержки экономики США, обращая внимание и на ситуацию с торговыми переговорами, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,33% — до 3390,37 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,12%, до 2280,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднимался на 2,4%, до 24962,48 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,53%, до 2422,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,71%, до 6153,8 пункта, японский Nikkei 225 — увеличивался на 1,84%, до 22741,4 пункта.

Рынки продолжают оценивать перспективы дополнительной поддержки экономики США. В выходные президент страны Дональд Трамп предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю вместо 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа, а также подписал указы о других стимулирующих мерах. Такие односторонние меры со стороны президента были раскритикованы демократами в конгрессе.

Торговые отношения США и Китая продолжают оставаться во внимании трейдеров. Ранее минфин США ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга. Позднее Китай сообщил, что решил ввести санкции в отношении 11 американских официальных лиц в ответ на санкции по Гонконгу.

"Белый дом это не затронуло. Это дает некоторую надежду на то, что Китай по-прежнему оставляет в приоритете диалог по торговой сделке", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатхан (Vishnu Varathan).

Переговоры по торговле между США и Китаем, как ожидается, пройдут 15 августа.