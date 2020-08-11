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Нефть дорожает на ожиданиях по спросу и мерам поддержки экономики США 

Прайм 2 часа назад
Нефть дорожает
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть во вторник утром растут, — трейдеры надеются на восстановление спроса на фоне новых планируемых мер США по поддержке экономики в связи с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47% — до 45,2 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,76% — до 42,26 доллара за баррель.

"Нефть выросла на сигналах о мерах дальнейшего стимулирования (в США — ред.)", — приводит агентство Рейтер комментарии аналитиков ANZ.

Эксперты отмечают, что в переговорах по новому пакету поддержки возможен компромисс между сторонами по некоторым вопросам.
Ожидания восстановления экономики США поддерживают надежды нефтяного рынка на оживление спроса.
Еще одним фактором поддержки нефтяных котировок остаются комментарии саудовской компании Saudi Aramco. В выходные компания сообщила, что наблюдает частичное восстановление рынка энергоносителей на фоне постепенной отмены карантинных ограничений по всему миру.
В среду будет опубликована статистика по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю, которая завершилась 7 августа. Аналитики ожидают третьего подряд снижения — на 3,1 миллиона баррелей после падения на 7,4 миллиона за неделю по 31 июля.
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Рынки , Reuters
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