Акции АФК «Система» на Мосбирже растут на 5,7%

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Обыкновенные акции в ходе торгов выросли до 21,256 руб. за бумагу, следует из данных биржи на 11:51 мск.

При этом в пике роста в 11:52 мск стоимость акций компании прибавляла 5,9% и в моменте достигала 21,299 руб. за штуку.