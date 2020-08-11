Акции АФК "Система" на Мосбирже растут на 5,7% на новостях о производстве вакцины.
Обыкновенные акции в ходе торгов выросли до 21,256 руб. за бумагу, следует из данных биржи на 11:51 мск.
При этом в пике роста в 11:52 мск стоимость акций компании прибавляла 5,9% и в моменте достигала 21,299 руб. за штуку.
Котировки АФК "Система" растут после того, как министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что одной из площадок, на которой будет производиться вакцина от коронавирусной инфекции, станет компания "Биннофарм" (74% уставного капитала принадлежит АФК "Система" — прим. ТАСС).