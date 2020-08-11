Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.35
$
73.29
86.32
86.08
Прогноз
17.08 – 24.08
$
73.60
87.00
Индексы и котировки Brent
44.65
–0.18 Золото
1921.90
–0.03 РТС
1267.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.08
1.1738
–0.0014
27.07
1.1752
07.08
30.07
16.07

Курс доллара: Рубль уверенно растет, отыгрывая активизацию аппетита к риску 

Прайм 41 минуту назад
Рубль уверенно растет
Фото: ТАСС
Рубль вечером во вторник уверенно растет — второй день против доллара и третий — к евро, отыгрывая улучшение внешней конъюнктуры.
Позитивная динамика западных фондовых индексов и высокие цены на нефть стали основным фактором поддержки курса российской валюты.
Курс доллара расчетами "завтра" на 21.11 мск снижается на 62 копейки, до 72,86 рубля, курс евро — на 59 копеек, до уровня 85,69 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — НА МАКСИМУМЕ АВГУСТА

Российская валюта во вторник уверенно повышалась к доллару и евро, продолжая тенденцию последних нескольких дней. Американская валюта вернулась на минимальные уровни августа. Поддержка пришла с мировых торговых площадок.
Основные западноевропейские биржевые фондовые индексы выросли сегодня на 1,7-2,4%, американские фондовые индексы повышаются вечером на 0,5-1,1%. Участники торгов отыгрывают признаки замедления распространения коронавируса в США. В частности, число заразившихся COVID-19 в стране за сутки впервые за месяц упало ниже 50 тысяч.
Открытие экономики, снижения темпов прироста новых случаев коронавируса, а также прогресс в исследованиях вакцины от него дают инвесторам надежду на постепенное восстановление макропоказателей. Все это поддерживает аппетит к риску, в том числе и к рублевым активам.
Нефтяные котировки большую часть торгов оставались в плюсе, хотя вечером и ушли в минус и теряют 0,5% на фоне оценок минэнерго США добычи и спроса на нефть в мире.
Подготовка инвесторов к завтрашним аукционам Минфина РФ по размещению ОФЗ также поддерживала спрос на рублевую ликвидность.
В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,7-0,9%. Рублевая цена нефти колеблется при этом около уровня 3,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В среду курс будет формироваться в диапазоне 72,5-73,5 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер". Инвесторы с оптимизмом восприняли новости о близости к согласованию нового пакета экономической помощи в США, отмечает он.

"Также оптимизм участников присутствует и в плоскости взаимоотношений США и Китая — рынки рассчитывают на скорое прохождение пика напряженности в отношениях сторон. В то же время набор как внешних… так и внутренних факторов давления на рубль сохраняется. В ближайшее время курс российской валюты может вернуться к умеренному ослаблению", — добавил он.

Рубль на ближайшей сессии в среду будет тяготеть к боковому тренду, рассчитывает Валерий Емельянов из ИК "Фридом финанс".

"К концу недели ожидаем ослабления российской валюты", — добавил он.

Курс доллара остается в русле восходящего канала, который сформировался в середине июня, оценивает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Перспективы роста рубля станут более реальными после закрепления курса доллара ниже 72 рублей. До этого момента цель роста доллара до уровня 75 рублей остается в фокусе", — добавил он.

Видео дня. Россияне назвали желаемый размер пенсии
Прайм: последние новости
ОБЗОР: Фондовые индексы США начали неделю преимущественно ростом ОБЗОР: Фондовые индексы США начали неделю преимущественно ростом Рубль уверенно растет второй день к доллару и третий - к евро Рубль уверенно растет второй день к доллару и третий - к евро Российский рынок акций растет на новостях компаний и позитивном внешнем фоне Российский рынок акций растет на новостях компаний и позитивном внешнем фоне
Комментарии 11
Рынки , Валерий Емельянов , Антон Покатович , Открытие Брокер , Московская биржа , Минэнерго , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Россияне получат прибавку к пенсии
Россияне получат прибавку к пенсии
51-летняя Эвелина Бледанс купила квартиру в Москве: «Это моя первая…
51-летняя Эвелина Бледанс купила квартиру в Москве: «Это моя первая…
Стало известно о необычном увлечении Кудрина
Стало известно о необычном увлечении Кудрина
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Турции не нужен российский газ
03:19
Турции не нужен российский газ
Экономика
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение