Рубль уверенно растет

Рубль вечером во вторник уверенно растет — второй день против доллара и третий — к евро, отыгрывая улучшение внешней конъюнктуры.

Позитивная динамика западных фондовых индексов и высокие цены на нефть стали основным фактором поддержки курса российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.11 мск снижается на 62 копейки, до 72,86 рубля, курс евро — на 59 копеек, до уровня 85,69 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ — НА МАКСИМУМЕ АВГУСТА

Российская валюта во вторник уверенно повышалась к доллару и евро, продолжая тенденцию последних нескольких дней. Американская валюта вернулась на минимальные уровни августа. Поддержка пришла с мировых торговых площадок.

Основные западноевропейские биржевые фондовые индексы выросли сегодня на 1,7-2,4%, американские фондовые индексы повышаются вечером на 0,5-1,1%. Участники торгов отыгрывают признаки замедления распространения коронавируса в США. В частности, число заразившихся COVID-19 в стране за сутки впервые за месяц упало ниже 50 тысяч.

Открытие экономики, снижения темпов прироста новых случаев коронавируса, а также прогресс в исследованиях вакцины от него дают инвесторам надежду на постепенное восстановление макропоказателей. Все это поддерживает аппетит к риску, в том числе и к рублевым активам.

Нефтяные котировки большую часть торгов оставались в плюсе, хотя вечером и ушли в минус и теряют 0,5% на фоне оценок минэнерго США добычи и спроса на нефть в мире.

Подготовка инвесторов к завтрашним аукционам Минфина РФ по размещению ОФЗ также поддерживала спрос на рублевую ликвидность.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,7-0,9%. Рублевая цена нефти колеблется при этом около уровня 3,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В среду курс будет формироваться в диапазоне 72,5-73,5 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер". Инвесторы с оптимизмом восприняли новости о близости к согласованию нового пакета экономической помощи в США, отмечает он.

"Также оптимизм участников присутствует и в плоскости взаимоотношений США и Китая — рынки рассчитывают на скорое прохождение пика напряженности в отношениях сторон. В то же время набор как внешних… так и внутренних факторов давления на рубль сохраняется. В ближайшее время курс российской валюты может вернуться к умеренному ослаблению", — добавил он.

Рубль на ближайшей сессии в среду будет тяготеть к боковому тренду, рассчитывает Валерий Емельянов из ИК "Фридом финанс".

"К концу недели ожидаем ослабления российской валюты", — добавил он.

Курс доллара остается в русле восходящего канала, который сформировался в середине июня, оценивает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер"