Цены на золото обвалились

Цена на золото резко снизилась в ходе торгов на бирже Comex, передает «Прайм».

По состоянию на 21.50 мск, цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 5,08%, или на 103,05 доллара, до 1927,3 доллара за тройскую унцию.

Минутами ранее золото опустилось до 1921,65 доллара — минимума с 28 июля.

Российские золотодобывающие компании также дешевели в ходе торгов на Московской бирже

Акции компании «Полюс» за день потеряли 4,86% и на момент закрытия торгов находились на уровне 17 890 рублей за бумагу. Акции Petropavlovsk за день подешевели на 7,93% — до 30,2 рубля за штуку.

Золото дорожало каждый месяц начиная с марта. За это время цена на металл выросла на 29% с февральского уровня в 1567 долларов. Ранее в августе темпы роста цены на золото ускорились, и стоимость металла впервые в истории превысила отметку в 2000 долларов. Максимальная отметка в 2078 долларов за унцию была достигнута 7 августа.