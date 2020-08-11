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Цены на золото теряют больше 5% на торгах 

Вероника Полынина 10 минут назад
Цены на золото обвалились
Фото: ТАСС
Цена на золото резко снизилась в ходе торгов на бирже Comex, передает «Прайм».
По состоянию на 21.50 мск, цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 5,08%, или на 103,05 доллара, до 1927,3 доллара за тройскую унцию.
Минутами ранее золото опустилось до 1921,65 доллара — минимума с 28 июля.
Российские золотодобывающие компании также дешевели в ходе торгов на Московской бирже.
Акции компании «Полюс» за день потеряли 4,86% и на момент закрытия торгов находились на уровне 17 890 рублей за бумагу. Акции Petropavlovsk за день подешевели на 7,93% — до 30,2 рубля за штуку.
Золото дорожало каждый месяц начиная с марта. За это время цена на металл выросла на 29% с февральского уровня в 1567 долларов. Ранее в августе темпы роста цены на золото ускорились, и стоимость металла впервые в истории превысила отметку в 2000 долларов. Максимальная отметка в 2078 долларов за унцию была достигнута 7 августа.
Как писал «Рамблер», ранее РБК подсчитало, что доходы РФ от экспорта золота впервые в истории превысили выручку от продаж газа: за апрель и май из страны экспортировали 65,4 тонны золота за 3,55 миллиарда долларов, а «Газпром» продал топлива на 2,4 миллиарда.
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Рынки , Газпром , Московская биржа , РБК
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