Закупку США российской нефти объяснили

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал закупку США российской нефти.

«Это объясняется тем, что Соединённые Штаты частично замещают недостаток нефти из Венесуэлы, а также пользуются ситуацией, когда цены на российские нефтепродукты значительно снизились», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, в денежном выражении итоги экспорта нефтепродуктов изменились по сравнению с прошлым годом мало — в 2019 году Россия получила за первое полугодие $1,7 млрд, в 2020-м — $2,2 млрд

Как пояснил Деев, наблюдается техническое увеличение закупок со стороны США, но объём выручки растёт меньшими темпами, чем физические объёмы поставок.

«Таким же образом поступал Китай в течение весны, когда резко упали цены на нефть: Россия поставила в КНР больший объём сырья, но в денежном выражении доходы России не увеличились», — добавил эксперт.