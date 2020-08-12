Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.35
$
73.39
86.00
86.24
Прогноз
17.08 – 24.08
$
73.60
87.00
Индексы и котировки Brent
45.11
–0.11 Золото
1931.16
–0.06 РТС
1296.01
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.08
1.1768
+0.0052
28.07
1.1716
09.08
31.07
17.07

Бумаги компаний России в основном дешевеют на торгах в Лондоне 

Прайм 1 час назад
Бумаги компаний России дешевеют на торгах в Лондоне
Фото: Reuters
Бумаги российских компаний в среду преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11.26 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 0,46% — до 5,03 доллара, "Новатэка" — на 0,81%, до 152,75 доллара, "Лукойла" — на 0,17%, до 71,34 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,3% — до 5,16 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,11%, до 22,23 доллара.
Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 1,1% — до 27,92 доллара, "Северстали" — на 0,42%, до 12,94 доллара, НЛМК — на 0,28%, до 21,66 доллара.
Бумаги ВТБ не изменялись в цене и оставались на уровне предыдущего закрытия в 0,97 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,53%, до 12,92 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,71% — до 24,48 доллара.
GDR АФК "Система" дорожали на 0,34% — до 5,87 доллара, "Магнита" — дешевели на 1,09%, до 14,96 доллара. Расписки "Ленты" снижались в цене на 0,27% — до 2,79 доллара.
Видео дня. Где в Москве найти самое дешевое съемное жилье
Прайм: последние новости
Золото дешевеет на 5%, более чем на $100 за унцию, после достижения рекордных $2 тыс Золото дешевеет на 5%, более чем на $100 за унцию, после достижения рекордных $2 тыс Азиатские рынки закрылись без единой динамики на неопределенности вокруг экономики Азиатские рынки закрылись без единой динамики на неопределенности вокруг экономики Цена на золото упала ниже $1900 на фоне укрепления доллара Цена на золото упала ниже $1900 на фоне укрепления доллара
Комментарии
Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США решили сжалиться над Европой
США решили сжалиться над Европой
ВТБ выступил за продление послаблений банкам
ВТБ выступил за продление послаблений банкам
Экономика Швеции обвалилась
Экономика Швеции обвалилась
«Северные надбавки»: сколько будут доплачивать за удаленку
«Северные надбавки»: сколько будут доплачивать за удаленку
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Турции не нужен российский газ
03:19
Турции не нужен российский газ
Экономика
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение