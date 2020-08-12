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Азиатские рынки закрылись без единой динамики на неопределенности вокруг экономики 

Прайм 1 час назад
Азиатские рынки закрылись без единой динамики
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показали единой динамики, трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг восстановления экономики и отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,63% — до 3319,27 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,26%, до 2215,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 1,42%, до 25244,02 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,57% — до 2432,35 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — уменьшился на 0,11%, до 6132 пунктов, японский Nikkei 225 поднялся на 0,41% — до 22843,96 пункта.
Ситуация с новым пакетом поддержки экономики США продолжает вызывать беспокойство трейдеров. Ранее конгресс уже выделил на поддержку экономики страны около трех триллионов долларов, но переговоры о дальнейших мерах между Белым домом и демократами успехом пока не увенчались. В прошлые выходные президент США Дональд Трамп подписал ряд указов о стимулирующих мерах, но демократы в конгрессе подвергли критике такой шаг.
Отношения Вашингтона и Пекина продолжают оставаться в центре внимания рынков. Ранее минфин США ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга. Китай принял ответные меры и также введя санкции в отношении 11 американских официальных лиц. Торговые переговоры между странами состоятся уже 15 августа.
Ослабление иены к доллару при этом поддержало японский Nikkei 225. Укрепление доллара связано с ростом доходности 10-летних гособлигаций США. Более дешевая иена поддерживает стоимость акций компаний-экспортеров, увеличивая их относительный доход.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Казначейство США
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