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Курс доллара: Рубль коррекционно дешевеет к доллару и евро после нескольких дней роста 

Прайм 27 минут назад
Рубль дешевеет к доллару и евро
Фото: РИА Новости
Курс рубля в среду снижается против доллара и евро в рамках коррекции после нескольких дней роста.
Позитивная динамика западных фондовых индексов и высокие цены на нефть игнорируются игроками внутреннего валютного рынка на фоне признания Минфином России несостоявшимся аукциона по размещению ОФЗ-ПК серии 24021.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.25 мск растёт на 51 копейку, до 73,62 рубля, курс евро — на 97 копеек, до уровня 86,84 рубля, следует из данных Московской биржи. Рост евро на форексе на 0,4%, до 1,1789 доллара, отражается на динамике курсов.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Российская валюта в среду снижается к доллару и евро, корректируя растущую тенденцию последних нескольких дней. Американская валюта отталкивается вверх от минимальных уровней августа.
Тон покупкам валюты задают новости о том, что Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 24021 с погашением в апреле 2024 года. Причиной стало отсутствие заявок по приемлемым уровням цен, заявило ведомство.
При этом участники внутреннего валютного рынка игнорируют внешние позитивные сигналы. Основные западноевропейские биржевые фондовые индексы прибавляют 0,3-1,6%, американские фондовые фьючерсы — 0,7-1,1%. Инвесторы отыгрывают позитивные макроэкономические показатели.
Нефтяные котировки растут на 1,8%, находясь выше 45 долларов за баррель сорта Brent. Участники торгов отыгрывают данные Американского института нефти (API), которые показали, что запасы нефти в США за неделю по 7 августа снизились на 4,4 миллиона баррелей. Официальные данные минэнерго США выйдут позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах (исключая стратегический резерв) за эту неделю снизились на 2,9 миллиона баррелей. Это может стать третьим недельным снижением подряд.
В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,5-0,9%. Рублевая цена нефти колеблется при этом выше уровня 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль слабеет вместе с большинством валют развивающихся экономик, отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Рубль сохраняет потенциал для ослабления в августе, так как негативные факторы в виде снижения сальдо счета текущих операций и снижения объема продаваемой Минфином валюты продолжат давить на его курс", — добавил он.

Сейчас на первый план выходит рост доходности на ключевых долговых рынках, что ведет к обвалу стоимости драгоценных металлов и снижению других активов из-за угрозы всплеска инфляции, который заставит центробанки ужесточать монетарную политику, добавляет Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". Без существенного изменения ситуации на мировом рынке доллар может сформировать коридор консолидации в недельном диапазоне 73,6–74,1 рубля, оценил он.
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Комментарии
Рынки , Личный счет , Экономика , Дмитрий Бабин , БКС Брокер , Банк "Санкт-Петербург" , Московская биржа , Минэнерго , Минфин
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