Названо условие для свободного падения рубля

Российская валюта может уйти в область свободного падения, если США введут санкции против госдолга РФ. Такое мнение выразила замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
«Если США еще и введут новые санкции против российской экономики, например, против госдолга России, то рубль может уйти в область свободного падения», — цитирует Мильчакову «Росбалт».
Она добавила, что в этом случае доллар укрепиться до 80 рублей за единицу.
Мильчакова считает, что курс рубля к доллару может остаться в значениях 69-75 рублей, если до конца 2020 года цены на нефть будут на отметке 50 долларов за баррель. В противном случае курс будет колебаться в рамках 74-79 рублей, прогнозирует аналитик. При этом, по ее мнению, на рубль будет оказывать влияние характер макроэкономических новостей, стабильность мировой экономики, решения Банка России и других центральных банков мира по процентным ставкам.
Ранее глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что в обозримом будущем курс российской валюты может опуститься до 200 рублей за доллар, напоминает «Газета Кемерова». Экономист Владислав Жуковский считает девальвацию рубля, а затем и его деноминацию неизбежными, передает «Национальная служба новостей».