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Миллионы тонн нефти оказались никому не нужны 

Lenta.ru 2 часа назад
Миллионы тонн нефти оказались никому не нужны
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году, поскольку миллионы тонн сырья оказались никому не нужны. Эксперты ожидают падение на 9,1 миллиона баррелей в сутки, что на 0,1 миллиона баррелей хуже, чем предсказывалось ранее. Отчет опубликован на сайте организации.
Прогнозируется, что спрос на нефть достигнет 90,6 миллиона баррелей в сутки в этом году. При этом в 2021 году ОПЕК ждет рекордно высокого роста спроса — на 7 миллионов баррелей (до 97,6). Прогноз предполагает, что распространение коронавируса замедлится и серьезных сбоев в глобальной экономке не будет.
Потери российского бюджета в июле этого года из-за дешевой нефти составили 92,5 миллиарда рублей. Мировые цены на нефть упали в первой половине 2020 года, в апреле стоимость сырья опускалась даже до отрицательных значений.
С августа страны ОПЕК+ договорились ослабить ограничения добычи нефти с 9,7 миллиона баррелей до 7,7 миллиона. Однако в июле на рынке нефти снова появились признаки переизбытка предложения.
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Рынки , ОПЕК
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