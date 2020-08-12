Миллионы тонн нефти оказались никому не нужны 

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году, поскольку миллионы тонн сырья оказались никому не нужны. Эксперты ожидают падение на 9,1 миллиона баррелей в сутки, что на 0,1 миллиона баррелей хуже, чем предсказывалось ранее. Отчет опубликован на сайте организации.

Прогнозируется, что спрос на нефть достигнет 90,6 миллиона баррелей в сутки в этом году. При этом в 2021 году ОПЕК ждет рекордно высокого роста спроса — на 7 миллионов баррелей (до 97,6). Прогноз предполагает, что распространение коронавируса замедлится и серьезных сбоев в глобальной экономке не будет.

Потери российского бюджета в июле этого года из-за дешевой нефти составили 92,5 миллиарда рублей. Мировые цены на нефть упали в первой половине 2020 года, в апреле стоимость сырья опускалась даже до отрицательных значений.

С августа страны ОПЕК+ договорились ослабить ограничения добычи нефти с 9,7 миллиона баррелей до 7,7 миллиона. Однако в июле на рынке нефти снова появились признаки переизбытка предложения.