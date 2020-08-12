ОПЕК ухудшила прогноз по нефтяному спросу 

ОПЕК ухудшила прогноз по глобальному нефтяному спросу в 2020 году, пишет ТАСС со ссылкой на отчет организации.

Теперь прогнозируется падение мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки. Ранее этот показатель находился на уровне 8,95 млн баррелей в сутки. Ухудшение объясняется тем, что коронавирус продолжит распространяться и негативно влиять на экономику.

При этом организация ожидает увеличения спроса в 2021 году, но из-за изменений на рынке труда и распространения дистанционной работы он не вернется к уровням, которые были до пандемии.

Колебания на нефтяном рынке начались, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.