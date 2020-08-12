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ЕС отказался признавать санкции США против «Северного потока — 2» 

РИА Новости и ещё 3 51 минуту назад
ЕС отказался признать санкции США против «СП — 2»
Фото: РИА Новости
Санкции США против "Северного потока 2" нарушают международное право, заявила эстонский еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Симсон отметила, что Евросоюз не признает принимаемые третьими странами ограничительные меры в отношении европейских компаний, если последние соблюдают законы ЕC, а Европа сама определяет собственную энергетическую политику.

"Вся деятельность, которая соответствует законам ЕС и международному праву, и которую ведут европейские предприятия, законна. Поэтому введение санкций на эту деятельность является сомнительным", — сказала Симсон немецкому деловому изданию Handelsblatt.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
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Комментарии 1
Рынки , Компании , Газпром , ЕС , Shell
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