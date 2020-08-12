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Россия попала в десятку самых привлекательных винных рынков мира 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
РФ попала в десятку привлекательных винных рынков
Фото: РИА Новости
Российский винный рынок попал в десятку самых привлекательных в мире, следует из ежегодного отчета Global Compass, опубликованного аналитическим агентством Wine Intelligence.
Отечественному рынку удалось подняться вверх на 23 позиции в том числе из-за молодого поколения россиян, которые много путешествуют и отдают предпочтение "не водке, а вину". Отмечается, что в рейтинге Global Compass подобные резкие скачки наблюдаются нечасто.
Согласно отчету, с 2015 года в России потребление вина в среднем ежегодно увеличивается более чем на 13 процентов. При этом средняя цена каждой купленной бутылки также возросла.

"Неудивительно, что потребление вина на человека увеличилось в два раза", — отмечает Wine Intelligence.

Как подчеркивают аналитики, статистике способствует и то, что винная культура в России перестала быть преференцией "богатой элиты" и распространилась за пределы Москвы.
Кроме того, в июне в силу вступил федеральный закон о виноградарстве и виноделии, который стал "позитивным знаком" для всей отрасли.
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