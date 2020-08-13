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Биржи Азии не показывают единой динамики на неопределенности по экономике 

Прайм 1 час назад
Биржи Азии не показывают единой динамики
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются разнонаправленно, сильная статистика по США поддерживает настроения трейдеров, однако остается неясность относительно перспектив принятия новых стимулирующих мер, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,01% — до 3319,28 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,04%, до 2214,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index — уменьшался на 0,12%, до 25213,62 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 0,67%, до 2448,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опускался на 0,86%, до 6079,3 пункта, японский Nikkei 225 — увеличивался на 2%, до 23301,2 пункта.
В среду американские рынки закрылись ростом на 1-2%, ралли было связано с сильной макростатистикой. Потребительские цены в стране в июле выросли на 1% в годовом выражении, а в месячном — на 0,6%, что оказалось выше ожиданий аналитиками роста на 0,8% и 0,3% соответственно.
При этом власти США по-прежнему не могут договориться по новым мерам поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса. Ранее конгресс выделил около 3 триллионов долларов на поддержку экономики. Руководство демократов в конгрессе и министр финансов Стивен Мнучин обменялись в среду упреками в нежелании вести переговоры о поддержке экономики на фоне второй волны коронавируса.

"Главной силой, которая движет рынками последние несколько недель, на самом деле является динамика импульса. Рынок ориентирован на благоприятный исход по коронавирусу", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Washington Crossing Кевина Кэрона (Kevin Caron).

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Комментарии
Рынки , Стивен Мнучин , France-Presse
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