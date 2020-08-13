Центробанк сообщил о падении рубля

Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 14 августа.

Согласно данным регулятора, в пятницу курс доллара от ЦБ составит 73,6067 рубля, что на 37 копеек больше установленного ранее. В свою очередь, евро будет стоить 87,0399. Валюта ЕС подорожает на 1,08 рубля по сравнению с курсом валют четверг.

Отметим, на открытии торгов на Московской бирже сегодня курс доллара снизился на 18 копеек относительно показателя предыдущего дня и составлял 73,48 рубля. Курс евро на открытии стал меньше на 4 копейки и составлял 86,78 рубля.

В дальнейшем валюта США стала немного дешевле и в половину первого часа дня стоила 73,45 рубля. Евро в течение дня прибавил в цене и в 12:30 стоил 86,9.