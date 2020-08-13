Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.45
$
73.69
87.00
87.10
Прогноз
17.08 – 24.08
$
73.60
87.00
Индексы и котировки Brent
45.37
+0.04 Золото
1931.03
+0.04 РТС
1307.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1838
+0.0047
29.07
1.1791
10.08
02.08
19.07

Курс доллара: Курс валют на завтра: Центробанк сообщил о падении рубля 

Свободная пресса и ещё 4 36 минут назад
Центробанк сообщил о падении рубля
Фото: Reuters
Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 14 августа.
Согласно данным регулятора, в пятницу курс доллара от ЦБ составит 73,6067 рубля, что на 37 копеек больше установленного ранее. В свою очередь, евро будет стоить 87,0399. Валюта ЕС подорожает на 1,08 рубля по сравнению с курсом валют четверг.
Как Турция может потопить рубль
Отметим, на открытии торгов на Московской бирже сегодня курс доллара снизился на 18 копеек относительно показателя предыдущего дня и составлял 73,48 рубля. Курс евро на открытии стал меньше на 4 копейки и составлял 86,78 рубля.
В дальнейшем валюта США стала немного дешевле и в половину первого часа дня стоила 73,45 рубля. Евро в течение дня прибавил в цене и в 12:30 стоил 86,9.
Видео дня. Российский бизнес будет больше привязан к России
Свободная пресса: последние новости
Курс валют сегодня: доллар и евро снижаются в понедельник на торгах Курс валют сегодня: доллар и евро снижаются в понедельник на торгах Курс валют сегодня: доллар и евро растут Курс валют сегодня: доллар и евро растут Курс валют сегодня: доллар и евро выросли на открытии торгов Курс валют сегодня: доллар и евро выросли на открытии торгов
Рынки , Экономика , ЕС , Московская биржа , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы льготы для пенсионеров, о которых мало кто знает
Названы льготы для пенсионеров, о которых мало кто знает
«Риск сильной девальвации велик»
«Риск сильной девальвации велик»
Россияне получат прибавку к пенсии
Россияне получат прибавку к пенсии
Финский девелопер YIT уходит из Москвы
Финский девелопер YIT уходит из Москвы
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Турции не нужен российский газ
03:19
Турции не нужен российский газ
Экономика
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение