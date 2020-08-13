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Акции «Яндекса» слабо замедлили рост после сообщений из Белоруссии 

Прайм 1 час назад
Акции «Яндекса» отреагировали на сообщения из Минска
Фото: РИА Новости
Акции "Яндекса" слабо отреагировали на сообщения из Белоруссии о появлении в тамошнем офисе компании неизвестных с оружием, следует из данных торгов Московской биржи.
К 14.09 мск акции "Яндекса" дорожают на 4,11%, до 4465 рубля, при этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,41%.
Ранее издание The Bell со ссылкой на источник сообщило, что неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри, писало издание. Пресс-служба "Яндекса" подтвердила РИА Новости информацию о присутствии неизвестных людей с оружием в офисе компании в Минске, выясняет детали.
До этого сообщения акции компании дорожали на Московской бирже на 4,7%, до 4489 рублей, после замедлили рост до 3,4%, до 4431,2 рубля, однако быстро отскочили и стабилизировались в районе 4465 рублей, прибавляя чуть более 4%.
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Рынки , Компании , Яндекс , Московская биржа , РИА Новости
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