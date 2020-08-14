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Биржи АТР в основном опускаются на статистике из Китая 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР снижаются на статистике из Китая
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются, слабая статистика по производству и продажам в КНР сдерживает настроения трейдеров, которые продолжают следить за ситуацией вокруг экономики США, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,16% — до 3315,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,06%, до 2215,19 пункта, гонконгский Hang Seng Index — уменьшался на 0,16%, до 25191 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,38%, до 2403,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — рос на 0,63%, до 6129,1 пункта, японский Nikkei 225 — увеличивался на 0,1%, до 23273 пунктов.
Внутренняя статистика по Китаю вызвала у инвесторов опасения за перспективы восстановления экономики страны. В июле объем промышленного производства вырос в годовом выражении на 4,8%, как и в июне, аналитики ожидали рост на 5,1%. Розничные продажи неожиданно опустились на 1,1%, хотя прогнозировался рост на 0,1%.
Инвесторы продолжают ожидать новости по новому пакету мер стимулирования экономики США. На данный момент переговоры властей по новым мерам поддержки зашли в тупик, стороны обмениваются упреками в нежелании вести переговоры. Трейдеры следят за тем, смогут ли демократы и Белый дом достичь соглашения о мерах, которые помогут экономике страны достичь уровня, предшествующего пандемии.
Участники торгов также ожидают переговоров между США и Китаем, которые должны состоятся в субботу, 15 августа. Предполагается, что страны обсудят соблюдение Пекином торгового соглашения.

"Мы видим, что азиатские рынки в целом показывают смешанное настроение, учитывая трудности вокруг… стимулирования в США, китайскую статистику и торговые переговоры США и Китая", — считает рыночный стратег IG в Сингапуре Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), чьи слова приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

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Комментарии
Рынки , Associated Press
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