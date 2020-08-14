Акции «Алросы» на Мосбирже опускались на 2,7%

Акции "Алросы" на Московской бирже после публикации финансового отчета компании по МСФО за I полугодие 2020 года снижались на 2,7% к отметке закрытия предыдущих торгов и достигали 67,85 рубля за бумагу. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 11:45 мск, котировки "Алросы" замедлили снижение до 2,1%, ценные бумаги торговались на уровне 68,3 рубля за штуку.

Согласно отчету компании, чистая прибыль "Алросы" по МСФО за I полугодие 2020 года упала в годовом выражении на 91% и составила 3,3 млрд рублей. Показатель EBITDA компании за отчетный период уменьшился на 47%, до 30,1 млрд рублей. Выручка сократилась на 43%, до 73,1 млрд рублей.

Более того, компания объявила, что не будет выплачивать промежуточные дивиденды за I полугодие в связи с получением отрицательного свободного денежного потока за период.