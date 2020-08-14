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Акции «Алросы» на Мосбирже опускались на 2,7% после выхода финотчета 

ТАСС 25 минут назад
Акции «Алросы» на Мосбирже опускались на 2,7%
Фото: РИА Новости
Акции "Алросы" на Московской бирже после публикации финансового отчета компании по МСФО за I полугодие 2020 года снижались на 2,7% к отметке закрытия предыдущих торгов и достигали 67,85 рубля за бумагу. Об этом свидетельствуют данные площадки.
По состоянию на 11:45 мск, котировки "Алросы" замедлили снижение до 2,1%, ценные бумаги торговались на уровне 68,3 рубля за штуку.
Согласно отчету компании, чистая прибыль "Алросы" по МСФО за I полугодие 2020 года упала в годовом выражении на 91% и составила 3,3 млрд рублей. Показатель EBITDA компании за отчетный период уменьшился на 47%, до 30,1 млрд рублей. Выручка сократилась на 43%, до 73,1 млрд рублей.
Более того, компания объявила, что не будет выплачивать промежуточные дивиденды за I полугодие в связи с получением отрицательного свободного денежного потока за период.
"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании — Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия — 25%, а также ее улусы (районы) — 8%, в свободном обращении почти 34% акций.
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Комментарии
Рынки , Компании , Росимущество , Алроса , Московская биржа
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