Азиатские рынки выросли

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу выросли, кроме индекса Южной Кореи, инвесторы ожидают запланированные на субботу, 15 августа, переговоры США и Китая по торговле, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,19% — до 3360,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,25%, до 2244,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,19%, до 25183,01 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,23% — до 2407,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднялся на 0,58%, до 6126,2 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,17% — до 23289,36 пункта.

Трейдеры продолжают ожидать переговоры между США и Китаем, которые должны состоятся в субботу, 15 августа. Предполагается, что страны обсудят соблюдение Пекином торгового соглашения.

Не смогла сдержать рост индексов Китая слабая внутренняя статистика. Согласно официальным данным, объем промышленного промпроизводства в стране в июле вырос на 4,8% год к году, как и в июне, ожидался рост на 5,1%. При этом розничные продажи неожиданно опустились на 1,1%, хотя ожидался рост на 0,1%.

Аналитики объясняют такую реакцию рынков на статистику ожиданием трейдерами дополнительной поддержки экономики.