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Азиатские рынки в основном выросли перед переговорами США и Китая 

Прайм 2 часа назад
Азиатские рынки выросли
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу выросли, кроме индекса Южной Кореи, инвесторы ожидают запланированные на субботу, 15 августа, переговоры США и Китая по торговле, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,19% — до 3360,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,25%, до 2244,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,19%, до 25183,01 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,23% — до 2407,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднялся на 0,58%, до 6126,2 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,17% — до 23289,36 пункта.
Трейдеры продолжают ожидать переговоры между США и Китаем, которые должны состоятся в субботу, 15 августа. Предполагается, что страны обсудят соблюдение Пекином торгового соглашения.
Не смогла сдержать рост индексов Китая слабая внутренняя статистика. Согласно официальным данным, объем промышленного промпроизводства в стране в июле вырос на 4,8% год к году, как и в июне, ожидался рост на 5,1%. При этом розничные продажи неожиданно опустились на 1,1%, хотя ожидался рост на 0,1%.
Аналитики объясняют такую реакцию рынков на статистику ожиданием трейдерами дополнительной поддержки экономики.

"Мы оптимистично настроены по поводу Китая. Теперь мы сосредоточены на наших ключевых инвестициях, включая потребление и компании в сфере здравоохранения, которые получили выгоду из-за высокого внутреннего спроса, учитывая огромное население страны", — считает глава Xin Yu Ruoxi Investment Management Сяо Шуай (Xiao Shuai), чьи слова приводит агентство Рейтер.

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Рынки , Reuters
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